El mexicano Juan García completa reto de Mr Beast y gana 4.5 mdp tras 202 días de encierro

El mexicano Juan García, que se volvió popular en redes sociales por su resiliencia durante una competencia de Mr Beast, logró completar un reto extremo que lo mantuvo durante 202 días dentro de un supermercado.

Tras superar meses de convivencia, desafíos físicos y millones de calorías por consumir, el hidalguense abandonó el establecimiento con premios valuados en alrededor de 4.5 millones de pesos, además de otros incentivos que cambiaron su vida y la de su familia.

El mexicano Juan García completa el reto de Mr Beast y gana 4.5 millones de pesos tras 202 días de encierro

La aventura de Juan García comenzó cuando Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, compró un supermercado y reunió a varios participantes para competir por un irresistible premio económico. Este hombre originario de Hidalgo llamó la atención de la comunidad latina por su resiliencia e ingenio frente a las adversidades.

Con el paso de las semanas, cuatro concursantes lograron mantenerse dentro del establecimiento: Juan García, Jackson, Rayhon y Eldin. Entonces, el creador de contenido cambió las reglas y les pidió trabajar en equipo para consumir los alimentos disponibles en la tienda, equivalentes a cerca de 4.3 millones de calorías.

Durante el desafío, Juan enfrentó una lesión en el tobillo que redujo temporalmente su actividad. Sin embargo, logró recuperarse pronto y continuó colaborando con sus compañeros hasta alcanzar la meta.

Además, fortaleció su amistad con el grupo, aprendió a escribir en inglés y participó en actividades especiales organizadas por el famoso youtuber MrBeast.

Después de consumir las últimas 3 mil 882 calorías que quedaban en el supermercado, los finalistas completaron el reto y cruzaron la meta en el día 202. Cientos de personas se reunían a diario a las afueras del lugar para apoyar a Juan.

Como recompensa, Juan García recibió 248 mil 346 dólares (alrededor de 4.5 millones de pesos mexicanos), un vehículo, una excavadora para su empresa de construcción y un anillo para su esposa, premio que protagonizó uno de los momentos más emotivos del video de Mr Beast.

¿Dónde ver a Juan García participando en el reto de Mr Beast?

Puedes ver el video de Mr Beast titulado Come Todo lo que Hay en este Supermercado por 1,000,000 de Dólares, donde Juan García completa el reto, en YouTube y te compartimos el clip a continuación.

Actualmente tiene más de 33 millones de reproducciones.

Puedes leer: