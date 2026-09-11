¿Quién es Gibby, la popular youtuber? Edad, nombre real y de dónde es

El nombre de la youtuber Gibby da de qué hablar, ya que la joven creadora de contenido de apenas 19 años de edad ya cuenta con 12.8 millones de seguidores en su cuenta de YouTube, donde publica videos desde hace 12 años.

La joven fue una de las primeras creadoras de contenido infantil de Latinoamércia en obtener el botón de diamante, además que a través de los años ha formado parte de obras de teatro y espectáculos en vivo.

En su cuenta de TikTok, tiene 3.9 millones de seguidores, mientras que en Instagran cuenta con 1.7 millones de cuentas que la siguen. “Me encanta actuar, bailar y sobre todo divertirme con mis amigibbys en YouTube”, dice su descripción en la red social.

¿Quién es Gibby?

El nombre real de Gibby es Jimena Valle y es una youtuber originaria del estado de Colima en México. En mayo del 2026, la creadora de contenido cumplió 19 años de edad, como compartió en sus redes sociales.

En su perfil de Instagram, la joven publicó un carrusel de imágenes donde la podemos ver con un atuendo blanco y unos globos plateados con su edad.

También aparece conviviendo con sus amigas y disfrutando de su fiesta de cumpleaños. “This loveeeee!!!Fiesta sorpresa para miiiii…gracias", escribió en la publicación realizada el 31 de mayo.

Asimismo, su más reciente publicación en su cuenta de Instagram es una serie de imágenes en colaboración con YouTube, donde celebraban 12 años desde que la joven publicó su primer video en su canal.

Y es que desde pequeña, Gibby mostró interés en el mundo de las redes sociales y la creación de contenido. Comenzó realizando videos en el teléfono celular de su mamá cuando tenía unos 5 años y fue en septiembre del 2014 que publicó su primer video en el canal.

Habría sido su hermana quien la animó a crear el canal en YouTube en ese entonces y comenzó realizando vlogs sencillos, retos y videos de diversión casera. Lo más interesante es que su público pudo verla crecer a través de los años.

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