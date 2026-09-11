¿Quién es Joanna Vega Biestro, la periodista amenazada por Gala Montes?

Entre la actriz Gala Montes y la conductora de Sale el Sol, Joanna Vega Biestro, ha surgido una fuerte disputa que ya ha provocado amenazas y reacciones entre ellas que se han hecho públicas. Todo tras la salida de la cantante de La Casa de los Famosos México 2026 y rumores de un brote psicótico.

Todo comenzó después de que la actriz cuestionara la información que compartió la periodista sobre su salida del reality show de Televisa, donde mencionó a la hija de la presentadora de televisión, algo que no le pareció correcto a Joanna.

“¿Tú quieres que un día yo vaya al kínder de tu hija y me le pare al frente? No, ¿verdad? Entonces respeta. No lo voy a hacer, pero eso es lo que tú estás haciendo”, expresó Gala Montes en ese momento.

Por su parte, la periodista la respondió: “Llevo 27 años trabajando como periodista y comunicadora. La información que compartí me llegó directamente a través de una fuente fidedigna. La corroboré antes de hacerla pública”, afirmó.

“Mi hija es menor de edad. Es un tercero completamente ajeno a esta situación y no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión ni con ninguna diferencia que alguien pueda tener conmigo”, expresó Joanna en defensa de la mención de su hija.

¿Quién es Joanna Vega Biestro?

Joanna Vega Biestro es una comunicadora nacida el 3 de mayo de 1980, por lo que actualmente tiene 46 años de edad. Es originaria de la Ciudad de México y estudió periodismo en el Centro de Estudios de la Comunicación.

Fue reportera de Televisa Espectáculos y también laboró en el programa Tras la verdad. Sin embargo, alcanzó popularidad cuando trabajó en Primero Noticias con Carlos Loret de Mola y también llegó a formar parte de TV Azteca brevemente.

Actualmente, Joana Vega Biestro es conductora del programa matutino Sale el Sol, donde ha protagonizado más de una polémica por las oportunidades que tiene de dar su opinión en temas de espectáculo.

Además, está casada con un hombre llamado Roberto con quien lleva más de una década y tiene una hija menor de edad, sobre quien Gala Montes hizo referencia.

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