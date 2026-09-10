La relación entre Gala Montes y Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, ha generado gran interés en redes sociales en las últimas horas, pues el intérprete publicó un video defendiendo a la actriz de las críticas sobre su estado de salud.

Usuarios aseguran que podría estar gestándose un romance entre ambos famosos, pero ¿cuál es su relación real?

¿Cuál es la relación entre Gala Montes y Emiliano Aguilar?

Como es costumbre, Emiliano Aguilar compartió con sus seguidores y sus “haters” un video en el que defendió a Gala Montes de las personas que la juzgan por su comportamiento dentro de La Casa de los Famosos México y ahora que salió del reality.

“Gala es una mujer que se la rifa machín y está pasando por cosas ahorita, como también yo paso cosas, como todos, pero ahí están, juzgando desde su televisión”, expresó con molestia.

Además, sobre los señalamientos en redes sociales que apuntan a que Emiliano Aguilar habría “inducido” a las sustancias ilícitas a la actriz, él aseguró que es falso. “Se me hace una mam*d* que echen la culpa a mí. Yo la quiero ayudar. Se pasan diciendo que desde que se juntó conmigo está mal, yo quiero que esté bien”, comentó.

Gala Montes respondió escribiendo “Te amo mi amor” con un sticker de corazón, lo que desató especulaciones sobre una relación entre ambos intérpretes.

Horas más tarde, Gala Montes publicó un clip en el que recopila momentos que pasó con el hijo mayor de Pepe Aguilar cuando ella grabó el video oficial de su canción “Más Bonita Que El Mar”, hace un año.

“No puedo tener suficiente”, escribió la actriz, haciendo una clara referencia a la canción “Love On The Brain” de Rihanna, lo que aumentó la intriga de los usuarios por conocer si hay un romance entre ambos.

Sin embargo, no es la primera vez que se rumora que Gala Montes y Emiliano Aguilar están saliendo. Desde hace poco más de un mes, se difundió en redes sociales que el hijo de Pepe Aguilar se había tatuado el nombre de la actriz en la cabeza.

No obstante, hasta el momento, ni el intérprete ni Gala han confirmado o desmentido este supuesto romance. Sus seguidores señalan que sólo son amigos, pero estos gestos dejan mucho que pensar.

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