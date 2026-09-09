Gala Montes revela por qué salió de Malinche, El Musical: ‘Explotada sin recibir un pago justo’

La salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026 surgió en medio de señalamientos sobre un posible abuso de sustancias y los rumores de que la famosa había quedado fuera de Malinche, El Musical.

Aunque en su momento ella aseguró que eran noticias falsas, al final la producción compartió un comunicado en el que anunciaban la salida de la artista a solo días de haber sido anunciada en el proyecto creado por Nacho Cano.

Gala salió a desmentir que ya no formaría parte de LA MALINCHE pero hace 7 minutos la cuenta oficial de la obra ya lo publicó.



Al parecer no le avisaron antes a la actriz 🤯 pic.twitter.com/Fc1bDBMxNL — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 9, 2026

Gala Montes habla de su salida de Malinche, El Musical

A través de su cuenta de Instagram, Gala Montes publicó un comunicado en el que en primer lugar, agradece a Nacho Cano, músico de Mecano, por incluirla en el proyecto, antes de destacar situaciones que le parecían injustas del trato al que había llegado.

“Durante todo este proceso existió una situación que para mí fue muy dolorosa: trabajar y ser explotada sin recibir un pago que considero justo por mi trabajo, mi tiempo, mi imagen y, sobre todo, por todo lo que aporté para que este proyecto pudiera existir y tener el alcance que tuvo”, señaló.

En ese sentido, la actriz explicó que decidió ingresar a La Casa de los Famosos para generar ingresos, al “priorizar su estabilidad económica y personal”. Sin embargo, comentó que no fue entonces que terminó su relación con Malinche, El Musical.

Gala Montes revela por qué salió de Malinche, El Musical ı Foto: IG: @galamontes

“Lejos de cerrar las puertas de manera irresponsable, ofrecí estrenar Malinche los días 8 o 10, 9 u 11 de octubre, según las fechas que acordáramos, completamente gratis, con la disposición de encontrar una solución que permitiera que el proyecto continuara”, reveló.

De este modo, Gala expresó que su intención fue “encontrar una salida de buena fe” y que “se pretende contar la historia de una manera distinta”. Aseguró: “Sin mi trabajo, mi presencia y todo lo que puse en este proyecto, Malinche no tendría el mismo impacto ni sonaría como ha sonado”.

“Agradezco lo vivido, agradezco a quienes estuvieron y, sobre todo, agradezco haber aprendido a poner límites. Hoy decido ponerme a mí primero. Con respeto, pero también con mucha claridad: mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él”, finalizó.

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