Gala Montes estalla contra su mamá tras críticas a LCDLF: ‘Te va a llegar la venganza’

Gala Montes ha desatado preocupación por su salida inesperada de La Casa de los Famosos México 2026 a solo dos días de haber entrado, así como un comportamiento que muchos califican como errático en redes sociales y que generó señalamiento a la artista sobre la adicción a sustancias.

“Todo bien”, ha dicho la actriz recientemente tras informar a sus seguidores que desde ayer se encuentra en su casa y que hablaría con más calma sobre todo lo que le ha ocurrido recientemente.

En ese sentido, lo que no pudo faltar fue un mensaje muy fuerte de la actriz para su madre, Crista Montes, quien anteriormente realizó una serie de publicaciones en la que comentó la participación de su hija Gala en La Casa de los Famosos México, al asegurar que estaban exponiendo a la joven en un momento vulnerable.

Gala Montes estalla contra su mamá

A través de su cuenta de Instagram, Gala publicó un video de una escena de Soraya Montenegro, personaje de Itati Cantoral. En ella, vemos a la mujer corriendo hasta llegar a su auto, donde se seca las lágrimas y se rie diciendo “los convencí”, dando a entender que estaba actuando.

Junto con el video, la también cantante expresó: “Mi mamá pensando que ando bien mal. Yo: YA PÁGAME EL ANEXO Y TODO LO QUE ME DEBES EXPLOTADORA INFANTIL FIGURONA O TE VA A LLEGAR LA VENGANZA DE MOCTEZUMA”, estalló en sus redes.

Algunas reacciones a la publicación de Gala fueron:

“Qué triste, busca ayuda y sana tu corazon, tienes toda una vida por delante y la vida en muy bonita”.

“Se les olvida que eres actriz bb, te dieron las herramientas y así”.

“¡Galita, busca ayuda profesional y trata de alejarte de las redes sociales! Te queremos y queremos verte bien”.

“No puedes seguir culpando a tu mamá de tus acciones hoy en día, es más fácil echarle la culpa al otro que aceptar que necesitas ayuda”.

Antes de la publicación de la artista, Crista Montes había declarado que estaba en desacuerdo con la participación de su hija en La Casa de los Famosos México, al asegurar que le preocupa su bienestar.

“Una producción también tiene la responsabilidad de cuidar a sus artistas. No todo debe convertirse en espectáculo: ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo. Antes que el rating debe estar la humanidad”, sentenció hace un par de días.

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