Flores y condolencias rodean Stiftsgården tras la muerte del rey Harald V el viernes en Trondheim, Noruega, sábado 29 de agosto de 2026

Este 9 de septiembre, Noruega despidió a su monarca Harald V, quien falleció el 28 de agosto a los 89 años. La ceremonia fúnebre, que fue realizada en la Catedral de Oslo, reunió a la familia real noruega y a representantes de distintas casas reales europeas y asiáticas, por lo que se convirtió en un evento solemne y de gran relevancia internacional.

Las imágenes y videos del funeral circulan en redes sociales, pero la escena que más llamó la atención fue la de la reina Sonia de Noruega, quien compartió más de 60 años con el rey.

Funeral de Harald V de Noruega: Dónde fue y quiénes asistieron

El funeral de Harald V de Noruega se llevó a cabo este 9 de septiembre en la Catedral de Oslo, con la presencia de alrededor de 850 invitados, entre ellos autoridades y miembros de la realeza mundial.

El acto estuvo encabezado por el nuevo rey Haakon VIII y la reina Mette-Marit, acompañados de sus hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, y la princesa Marta Luisa. Además, la reina Sonia, viuda del monarca, también estuvo presente; su despedida del rey fue una de las escenas más conmovedoras de la ceremonia.

🇳🇴🕊️ La mirada de un adiós eterno



Tras casi seis décadas de amor desafiando a las tradiciones, la reina Sonia de Noruega despide a su compañero de vida, el rey Harald V. Un dolor silencioso que encoge el corazón de todo un país pic.twitter.com/MhTu4swqNQ — Magas (@magasrevista) September 9, 2026

Entre los asistentes internacionales a la despedida de Harald V de Noruega destacaron los reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes se ubicaron en la segunda fila junto al féretro.

👑El rey Felipe VI y la reina Letizia despiden a Harald V de Noruega en el funeral de Estado celebrado en memoria del monarca 🇳🇴



Sigue el funeral en directo https://t.co/0YLiRiCOmq 🔗 pic.twitter.com/wgwPbLGRJK — Revista ¡HOLA! (@hola) September 9, 2026

En representación del Reino Unido acudieron el príncipe William y la princesa Ana, mientras que otras monarquías como Mónaco, Jordania, Países Bajos, Dinamarca, Japón y Bélgica enviaron a sus soberanos y herederos.

Prince William and Princess Anne walk side by side in the funeral procession for King Harald V of Norway in Oslo 🖤

The Prince of Wales, 44, and Princess Royal, 76, joined royals from across Europe and around the world on Wednesday to pay their final respects to the late… pic.twitter.com/sK4Hjbg0Ze — HELLO! Canada (@HelloCanada) September 9, 2026

Uno de los momentos más emotivos fue la intervención de la princesa Victoria de Suecia, quien leyó la oración de San Francisco de Asís en memoria del rey, su tío segundo y padrino de bautizo.

Tras la ceremonia, el féretro de Harald V de Noruega fue trasladado al Mausoleo Real del Castillo de Akershus, donde descansa en un sarcófago diseñado por el estudio Snøhetta, preparado también para albergar el ataúd de la reina Sonia en el futuro.

El féretro del rey Harald V de Noruega es depositado solemnemente en el centro de la catedral de Oslo, roedado de todas las monarquías europeas y representanes de Estado.



👑 Sigue en DIRECTO el funeral de Estado:



⭕️ https://t.co/HpsuDgMLJR pic.twitter.com/lrHrSpMwxI — La 2 (@la2_tve) September 9, 2026

La familia real de Noruega, el rey Haakon VIII, la reina Mette-Marit, la princesa Ingrid-Alexandra, el príncipe Sverre-Magnus y la reina Sonia, también se tomó unos minutos para agradecer a sus seguidores por acompañarlos en este difícil momento.

El rey Haakon VIII, la reina Mette-Marit, la princesa Ingrid-Alexandra, el príncipe Sverre-Magnus y la reina Sonja salen al balcón una vez finalizadas las exequias del rey Harald. Sonja visiblemente emocionada ante las muestras de cariño del pueblo noruego | NRK pic.twitter.com/EWpqz1yB8L — Alba Medina (@albammmedina) September 9, 2026

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