Este 9 de septiembre, Noruega despidió a su monarca Harald V, quien falleció el 28 de agosto a los 89 años. La ceremonia fúnebre, que fue realizada en la Catedral de Oslo, reunió a la familia real noruega y a representantes de distintas casas reales europeas y asiáticas, por lo que se convirtió en un evento solemne y de gran relevancia internacional.
Las imágenes y videos del funeral circulan en redes sociales, pero la escena que más llamó la atención fue la de la reina Sonia de Noruega, quien compartió más de 60 años con el rey.
Funeral de Harald V de Noruega: Dónde fue y quiénes asistieron
El funeral de Harald V de Noruega se llevó a cabo este 9 de septiembre en la Catedral de Oslo, con la presencia de alrededor de 850 invitados, entre ellos autoridades y miembros de la realeza mundial.
El acto estuvo encabezado por el nuevo rey Haakon VIII y la reina Mette-Marit, acompañados de sus hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, y la princesa Marta Luisa. Además, la reina Sonia, viuda del monarca, también estuvo presente; su despedida del rey fue una de las escenas más conmovedoras de la ceremonia.
Entre los asistentes internacionales a la despedida de Harald V de Noruega destacaron los reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes se ubicaron en la segunda fila junto al féretro.
En representación del Reino Unido acudieron el príncipe William y la princesa Ana, mientras que otras monarquías como Mónaco, Jordania, Países Bajos, Dinamarca, Japón y Bélgica enviaron a sus soberanos y herederos.
Uno de los momentos más emotivos fue la intervención de la princesa Victoria de Suecia, quien leyó la oración de San Francisco de Asís en memoria del rey, su tío segundo y padrino de bautizo.
Tras la ceremonia, el féretro de Harald V de Noruega fue trasladado al Mausoleo Real del Castillo de Akershus, donde descansa en un sarcófago diseñado por el estudio Snøhetta, preparado también para albergar el ataúd de la reina Sonia en el futuro.
La familia real de Noruega, el rey Haakon VIII, la reina Mette-Marit, la princesa Ingrid-Alexandra, el príncipe Sverre-Magnus y la reina Sonia, también se tomó unos minutos para agradecer a sus seguidores por acompañarlos en este difícil momento.
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