¿Quién es Haakon VIII, el sucesor del rey Herald V de Noruega?

Luego de que el rey Harald V perdiera la vida recientemente, se anunció de manera oficial que su sucesor optó por adoptar el nombre de rey Haakon VIII, quien continuará utilizando el mismo lema.

El rey Harald V perdió la vida el pasado 28 de agosto a las 06:35 horas, por lo que la nación noruega se encontraba de luto y con agradecimiento por la ayuda que dió a la nación desde 1991.

La Oficina del Primer Ministro aseguró que el rey Haakon VIII y la reina Mette-Marit asumirán sus nuevos roles en un momento de duelo; sin embargo, aseguraron que lo hacen con su confianza y apoyo.

Norges nye kung och kronprinsessan tar emot regeringen i statsråd på slottet. Kung Haakon tar plats i kungens stol för första gången. Varje fredag kl 11 tar kungen emot regeringen i slottet pic.twitter.com/yl8cG5QEx1 — R. Zarate 🎗️ (@OldSun) August 28, 2026

El nuevo rey informó; durante una reunión extraordinaria que se realizó en el Palacio que, tras la muerte de su padre, asumiría el poder conforme con lo que dispone la Constitución de Noruega.

“Adoptaré el nombre de Haakon VIII y continuaré con el mismo lema que eligieron mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo: ‘Todo por Noruega’” señala un comunicado de la Oficina del Primer Ministro.

Tras la muerte del rey Harald V se activó un periodo oficial nacional de luto, por lo que las banderas se andearon a media asta en residencias reales, edificios gubernamentales e instancias militares.

Statsministerens tale ved Kong Harald Vs død.



– En æra er forbi. En ny begynner. Kongen er død. Leve Kongen!



Les hele talen: https://t.co/S9CQz0667q — SMK (@Statsmin_kontor) August 28, 2026

¿Quién es Haakon VIII?

Haakon VIII nació el 20 de julio de 1973 en el Rikshospitalet de Oslo, Noruega, y es el único hijo varón del difunto rey Harald y la reina Sonja, quienes también son padres de la princesa Marta Luisa.

Cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, y una maestría en Política Internacional por la London School of Economics.

Fakty RMF FM @RMF24pl Oto nowy król Norwegii. Kim jest Haakon VIII? https://t.co/AJ4asrnqoW@RoyalCentral He will retain the royal motto “Alt for Norge” - “All for Norway.”@visegrad24 🇳🇴 King Haakon VIII has ascended the Norwegian throne after the death of his father, King… pic.twitter.com/5Y9MeU0N7S — RZESZÓW 🇵🇱 🇪🇺 (@RZeszow) August 28, 2026

Desde 1990 comenzó una relación sentimental con Mette-Marit Tjessem Høiby, quien no cuenta con ascendencia real, y con quien contrajo matrimonio en 2001 luego de que lograran calmar una controversia por la vida pasada de la ahora reina.

Además, Haakon VIII tiene una formación en la Academia Naval Noruega por lo que incluso prestó servicio en 1995 a bordo de una flota, y es cofundador de la iniciativa Global Dignity y embajador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Haakon VIII y Mette-Marit tienen una hija de nombre Ingrid Alexandra, quien nació en 2004; y un hijo de nombre Sverre Magnus, quien nació en 2005.

Kong Haakon VIII er Norges nye konge. Han overtok tronen etter faren Kong Harald V, som døde 28. august 2026. I kveld holdt han sin første tale til folket – en personlig minnetale over faren.#KongHaakonVIII #Norge #Kongehuset #AltForNorge 🇳🇴👑🕯️ pic.twitter.com/JU6izOou4e — Helene Tveiten (@HeleneTveit1) August 29, 2026

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