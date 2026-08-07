Federación Noruega de Futbol pide la renuncia de Gianni Infantino por plan fallido para el Mundial

Federación Noruega de Futbol pide la renuncia de Gianni Infantino de la FIFA

La Federación Noruega de Futbol quiere que Gianni Infantino deje su cargo de inmediato, lo que aumentó la presión sobre el asediado presidente de la FIFA. Infantino enfrenta una rebelión tras el fracaso de su plan de vender participaciones en la Copa del Mundo.

La federación noruega celebró una reunión el jueves y su presidenta, Lise Klaveness, manifestó que se había tomado la decisión de pedir a Infantino que dimita.

“Cuando la confianza se pierde, el liderazgo también debe evaluarse. Por lo tanto, creemos que el tiempo de Gianni Infantino como presidente de la FIFA debería terminar, y le pedimos que dimita”, dijo Klaveness, según una traducción.

Gianni Infantino intentó implementar el FIFA Forward tras el Mundial. ı Foto: AP

El anuncio supone el último golpe para Infantino, mientras continúan las repercusiones por su controvertido plan de vender los beneficios del Mundial a través de una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE).

La UEFA, el ente rector del futbol europeo, indicó el jueves que su amenaza de boicotear el Mundo y otras competiciones de la FIFA seguía vigente, pese a que la FIFA abandonase y se disculpase por su plan fallido.

Reiteró su postura de que había perdido la confianza en Infantino. A principios de esta semana, Infantino parecía haber frenado la posibilidad de una rebelión interna durante una reunión con altos directivos en Rabat, Marruecos.

La FIFA señaló que el presidente había recibido el apoyo total de los presentes.

Pero la respuesta de la UEFA, seguida del llamado directo de Noruega para que renuncie, muestra que el malestar, en concreto en Europa, sigue siendo fuerte.

Gianni Infantino pidió disculpas por el FIFA Forward. ı Foto: AP

La Asociación de Futbol de Inglaterra también retiró su apoyo a la reelección de Infantino el próximo marzo. Sin embargo, sí recibió el respaldo de la federación de México.

La federación noruega dijo que plantearía preocupaciones ante la FIFA con respecto a la FFE, el premio de la paz otorgado a Donald Trump y la suspensión de la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun en la Copa del Mundo.

“La FIFA necesita un nuevo liderazgo para reconstruir la confianza, fortalecer el buen gobierno y garantizar que las propias reformas de la organización se implementen realmente”, manifestó Klaveness.

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