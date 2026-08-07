¡Por su padre y todo un país! Valeria Amparán ruge en el ring y se mete a la final de los 51 kg

Valeria Amparán va a la final en boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La campeona mundial juvenil, Valeria Amparán, aseguró su boleto a la gran final de la división de los 51 kilogramos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras firmar un debut dominante con una victoria por decisión unánime (5-0) sobre la haitiana Jean Saintelise.

Debido a que avanzó por “bye” en la ronda de cuartos de final, este representó el primer combate en el torneo para la originaria de Durango, México, de 19 años de edad. A pesar de la inactividad previa y la presión del debut, la pugilista impuso las condiciones sobre el cuadrilátero de principio a fin para asegurar su oportunidad de pelear por la medalla de oro.

La campeona mundial juvenil, Valeria Amparán, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ı Foto: Especial

Al término del enfrentamiento, la boxeadora duranguense compartió sus impresiones sobre este importante paso en su carrera profesional: “Gracias a Dios se dio el resultado de pasar a la final y sobre todo después de mucho bye. Eso me ponía más de nervios, yo ya quería pelear. El nivel es grande, vienen buenos atletas pero gracias a Dios se dio la pelea, vamos con todo a la final”.

La atleta aprovechó el espacio para enviar un mensaje especial a su equipo técnico y a sus seres queridos: “Un saludo a mi familia, a mi equipo de boxeo, a mis entrenadores. Uno de ellos cumple años, entonces es el doble de regalo para él. Te mando un abrazo y sobre todo gracias por todo, por seguir mis pasos”.

El salto a la categoría Élite

A pesar de su corta edad, Amparán cuenta con una sólida trayectoria en categorías inferiores, lo que le permite encarar este nuevo ciclo con optimismo. “El fogueo que me he aventado anteriormente ha sido muy bueno, vengo brincando apenas a la élite, y creo que tenemos buen, vamos aprendiendo en esta etapa que es lo mejor de lo mejor”, apuntó.

La boxeadora Valeria Amparán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ı Foto: Especial

La boxeadora, quien prefiere ser llamada simplemente por su nombre y no utiliza ningún apodo, recordó cómo fueron sus inicios en este deporte a los 12 años, bajo la tutela de su padre y mentor, el exboxeador amateur Tomás Amparán Rocha.

“Mi papá me enseñó para defenderme, pero no me dejaba pelear. Entonces le dije: ‘Papá, quiero pelear’. Dos años después de aprenderlo me dijo: ‘Ok, está bien’, y desde ahí dije: ‘Amo el boxeo y hoy es mi vida, dedicada al 100 por ciento’. Le dedico todas mis peleas a él”.

Disciplina compartida y ruta olímpica

Además de su exigente preparación en el alto rendimiento, Amparán combina los guantes con la educación universitaria. Actualmente cursa la carrera de Odontología en la modalidad en línea, concentrándose por ahora en las asignaturas teóricas debido a los compromisos deportivos. “La práctica después, paso a paso; hay tiempo para todo y estoy cumpliendo mi sueño”, puntualizó.

Finalmente, la boxeadora reconoció el aporte del equipo multidisciplinario y entrenadores que la respaldan, destacando el gran momento que vive el boxeo tanto en la rama femenil como en la varonil. Con la mira fija en el futuro, dejó en claro cuál es el objetivo principal de su carrera:

“Vamos trazando la ruta para Juegos Olímpicos. Esto es el inicio y empezamos con el pie derecho, poco a poco. No me voy a desviar, este es el sueño, sueño en grande y vamos por eso”.

aar