Ataques a Irán no durarán mucho: Trump; idea que Ormuz lleve su nombre

Escombros en un edificio en el que se celebró una boda, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que analiza cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “estrecho de Trump”, después de asegurar que Washington mantiene el control de esta estratégica vía marítima, convertida en uno de los principales focos de la guerra contra Irán.

“Ahora que lo tenemos bajo control estadounidense, ¿deberíamos cambiar el nombre de estrecho de Ormuz a estrecho de Trump? ¡Al igual que Estados Unidos, sería ‘más popular’ que nunca!”, escribió en su red Truth Social.

La propuesta surgió una semana después de que difundiera un mapa en el que la vía marítima aparecía identificada como “nuevo” territorio estadounidense. El mensaje se produjo más de seis meses después del inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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El Dato: Las autoridades iraníes anunciaron la incautación de un buque petrolero que transportaba 382 mil litros de combustible de contrabando en aguas del Golfo Pérsico.

También sostuvo que los nuevos combates con Irán no durarán “demasiado tiempo” y afirmó que las fuerzas de su país respondieron a los ataques registrados en la zona. “En general, lo estamos haciendo sin problemas. De vez en cuando disparan un dron y lo derribamos. Tenemos un control muy firme.”

OPERACIONES MILITARES. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró ayer que 17 millones de barriles de crudo atravesaron de forma segura el lunes una ruta que Washington afirma haber establecido, cerca de Omán.

La declaración ocurrió después de que Estados Unidos atacara el martes objetivos iraníes por segunda vez en 48 horas. Washington sostuvo que las operaciones buscaban responder a los “intentos de agresión” de Teherán contra el transporte marítimo comercial en Ormuz y contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

2.2 millones de riales por dólar cayó la moneda iraní

Estados Unidos había atacado Irán dentro de su disputa por el control de la importante vía marítima. El enfrentamiento comenzó el 28 de febrero pasado y ha afectado las exportaciones de petróleo iraní.

Irán respondió a los ataques estadounidenses con operaciones contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Barein, Kuwait e Irak. Fue el primer intercambio de hostilidades militares entre ambos países en un mes, mientras las negociaciones de paz permanecen estancadas.

La escalada también dejó víctimas civiles en territorio iraní. El Ministerio de Exteriores de ese país calificó como “crimen de guerra” el ataque estadounidense que alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, en la provincia de Hormozgan.

El Tip: Washington advierte que cualquier país que ayude a Teherán a crear “mecanismos” para generar fondos se enfrentará a sanciones por parte de Estados Unidos.

Las autoridades iraníes reportaron cuatro muertos, entre ellos dos niños, y 68 personas heridas. De los lesionados, 50 fueron hospitalizados.

La cancillería iraní denunció que los ataques constituyen una violación del derecho internacional y los comparó con otros episodios registrados durante el conflicto bélico.

“Estos brutales crímenes de guerra, que constituyen una grave violación de los principios fundamentales del derecho internacional, recuerdan a crímenes anteriores cometidos por estadounidenses-sionistas durante el último año y medio, incluidos los de Minab y Lamerd”, señaló el Ministerio de Exteriores.

MÁS FALLECIDOS. Los proyectiles estadounidenses también alcanzaron otros puntos del territorio iraní. Las autoridades reportaron un total de al menos 19 muertos, entre ellos cuatro integrantes de la Guardia Revolucionaria.

En la provincia de Juzestán murieron siete personas en tres puntos alcanzados por misiles estadounidenses y otras ocho resultaron heridas. La Guardia Revolucionaria informó de la muerte de cuatro integrantes de su fuerza aeroespacial en Kermanshah.

Además, tres miembros de la milicia islámica basiji murieron en ataques registrados en la isla de Lavan, de acuerdo con la Guardia Revolucionaria.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, calificó de “atrocidad” el ataque contra la boda y lo comparó con el bombardeo contra una escuela en Minab, que, según las autoridades iraníes, causó la muerte de 168 estudiantes y profesores.

El funcionario iraní también acusó a Estados Unidos de atacar zonas civiles e infraestructura de servicios en las provincias de Juzestán, Sistán y Baluchistán, Hormozgán y Kermán. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Hossein Kermanpour, indicó que 142 personas resultaron heridas en el ataque, entre ellas 61 mujeres y 44 menores de 18 años.

La ofensiva estadounidense de la noche anterior estuvo dirigida contra “objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, según Washington. La administración Trump justificó las acciones como una respuesta a ataques contra embarcaciones comerciales y personal militar estadounidense.

Irán, por su parte, respondió con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en cuatro países de la región.

ONU, EN ALERTA. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por las víctimas civiles provocadas por el intercambio de ataques entre Washington y Teherán. Su portavoz, Stéphane Dujarric, señaló que António Guterres está “profundamente alarmado” por los reportes sobre civiles afectados, incluido el ataque contra la ceremonia nupcial en el sur de Irán.

El secretario también reclamó un cese inmediato de las operaciones militares y llamó a Estados Unidos e Irán a retomar la vía diplomática. Naciones Unidas advirtió que una nueva escalada tendría consecuencias graves para la población civil y para otros países de Medio Oriente.