Vinculan a proceso a Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ por el asesinato de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo

Este miércoles 9 de septiembre vincularon a proceso a Sebastián N y Gerardo N por el asesinato de Jonathan Meléndez , tecladista de Camilo Séptimo y su familia.
Fue el pasado 2 de septiembre que el músico fue encontrado sin vida junto con otras personas. En ese sentido, tanto el tecladista como su esposa embarazada, su hija menor, una empleada doméstica y hasta su mascota fueron encontrados con heridas fatales.
El único sobreviviente fue el hijo mayor de Jonathan Meléndez, ya que Aleida Romero, la empleada doméstica que además era su cuidadora, le indicó que se escondiera en una habitación ante el peligro que enfrentaba la familia.
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Además de darse a conocer los hechos, también se reveló el mismo día que habían dos detenidos. Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, siendo el primero un socio del integrante de Camilo Séptimo con quien supuestamente, habría tenido conflictos anteriormente.
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