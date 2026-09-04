El proceso judicial por el multihomicidio que cobró la vida de Jonathan Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa, su hija y una joven que trabajaba con la familia, continúa avanzando.
A 48 horas de la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, los presuntos implicados fueron trasladados al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, bajo un fuerte operativo de seguridad. La Fiscalía del Estado de México difundió imágenes y videos del momento, mientras que en redes sociales circularon clips que muestran la llegada de los acusados al centro penitenciario.
Trasladan al penal de Barrientos a presuntos implicados en caso de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron llevados al penal de Barrientos para ser presentados ante un juez, tras cumplimentarse las órdenes de aprehensión por homicidio calificado en agravio de dos o más personas y maltrato animal.
El traslado se realizó la mañana de este viernes, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de que venciera el plazo legal para su presentación.
Los detenidos por el caso de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo permanecieron bajo resguardo en Toluca antes de ser trasladados a Tlalnepantla. A las 8:43 horas, descendieron de vehículos oficiales de la Marina y fueron ingresados al penal, imágenes que la Fiscalía compartió en sus canales oficiales.
Además, usuarios de redes sociales y medios de comunicación difundieron videos que muestran el momento en que los acusados bajan de las unidades y son escoltados por los agentes hacia el interior del centro penitenciario de Barrientos.
Las autoridades mexiquenses informaron que se mantienen como principales líneas de investigación el robo de dinero en efectivo y criptomonedas, aunque no descarta otras hipótesis. En las próximas horas, el juez determinará la situación jurídica de los señalados por el asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa, su hija, una joven que trabajaba con la familia y una perrita.
Familiares, amigos y seguidores del músico de Camilo Séptimo continúan exigiendo justicia en redes sociales.
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