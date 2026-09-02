Camilo Séptimo reacciona al asesinato de Jonathan Meléndez: ‘Celebramos tu música, tu vida y tu luz’

El martes 1 de septiembre en la noche, ocurrió el asesinato de Jonathan Honas Meléndez, tecladista de la agrupación mexicana Camilo Séptimo. La noticia fue revelada por las autoridades y rápidamente, se hizo viral.
Según la información, el músico fue sido asesinado junto con su esposa embarazada, su hija, una empleada doméstica y su mascota por un socio con el que habría tenido diferencias económicas.
De momento, ya hay detenidos y continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la agrupación Camilo Séptimo ha emitido un comunicado en donde se pronuncian sobre la tragedia.
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Camilo Séptimo lamenta la muerte de su tecladista
Fue a través de su cuenta de Instagram que Camilo Séptimo se pronunció sobre el asesinato múltiple. “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. A su esposa, Ana Paula y a su hija”, comienza la publicación de la banda.
“Vivirán por siempre en nuestros corazones”, siguen antes de enviar un mensaje directo al tecladista: “Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz”.
En el carrusel de Instagram, la banda incluyó una segunda imagen en el que dedican unas palabras más al artista y a su familia. “Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quien estuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”.
Asimismo, la banda reconoció la labor de la empleada doméstica que también falleció este 1 de septiembre durante el ataque que sufrió la familia en su hogar:
“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero quien colaboraba con ellos”, declaran.
La banda concluye con un breve agradecimiento a las autoridades: “Valoramos el esfuerzo y la labor profesional en la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos”, sentenciaron.
De momento, se desconocen más detalles sobre el futuro de Camilo Séptimo o cómo se desarrollará la banda sin su tecladista y colega. En redes sociales, el público ha mostrado el apoyo a la agrupación en este momento de pérdida.
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