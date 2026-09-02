Camilo Séptimo reacciona al asesinato de Jonathan Meléndez: ‘Celebramos tu música, tu vida y tu luz’

El martes 1 de septiembre en la noche, ocurrió el asesinato de Jonathan Honas Meléndez, tecladista de la agrupación mexicana Camilo Séptimo. La noticia fue revelada por las autoridades y rápidamente, se hizo viral.

Según la información, el músico fue sido asesinado junto con su esposa embarazada, su hija, una empleada doméstica y su mascota por un socio con el que habría tenido diferencias económicas.

Jonathan Honas Meléndez y Ana Paula Barragán ı Foto: IG honasmelendez

De momento, ya hay detenidos y continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la agrupación Camilo Séptimo ha emitido un comunicado en donde se pronuncian sobre la tragedia.

Camilo Séptimo lamenta la muerte de su tecladista

Fue a través de su cuenta de Instagram que Camilo Séptimo se pronunció sobre el asesinato múltiple. “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. A su esposa, Ana Paula y a su hija”, comienza la publicación de la banda.

“Vivirán por siempre en nuestros corazones”, siguen antes de enviar un mensaje directo al tecladista: “Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz”.

En el carrusel de Instagram, la banda incluyó una segunda imagen en el que dedican unas palabras más al artista y a su familia. “Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quien estuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”.

Asimismo, la banda reconoció la labor de la empleada doméstica que también falleció este 1 de septiembre durante el ataque que sufrió la familia en su hogar:

“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero quien colaboraba con ellos”, declaran.

La banda concluye con un breve agradecimiento a las autoridades: “Valoramos el esfuerzo y la labor profesional en la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos”, sentenciaron.

De momento, se desconocen más detalles sobre el futuro de Camilo Séptimo o cómo se desarrollará la banda sin su tecladista y colega. En redes sociales, el público ha mostrado el apoyo a la agrupación en este momento de pérdida.

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