VIDEO que captó a Diego ‘N’ previo al asesinato de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo

El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, ha causado conmoción en el música rock en español de México.

Tras darse a conocer el asesinato del músico, su esposa, su hija, su empleada doméstica y su perrito, también se reveló la detención de dos personas involucradas en el crimen, salió a la luz un video que captó a uno de los detenidos entrando al edificio del músico minutos antes de ser asesinado.

VIDEO del momento en que Diego “N” llegó a casa de Jonathan Meléndez antes del crimen

Se trata de un breve video en el que Diego Sebastián “N” entró al edificio en el que vivía el tecladista de Camilo Séptimo.

En las imágenes se le puede ver al sujeto entrar usando una gorra, lentes oscuros y una chamarra negra. Asimismo, traía una mochila, en la que se presume traía el arma y los elementos con los que amarró a la familia del músico.

El video tiene la fecha del 1 de septiembre y tiene la hora en la que el hombre entró al edificio que fue a las 17.24 horas.

🔴 DIFUNDEN VIDEO DE DIEGO “N” ANTES DEL ASESINATO DEL TECLADISTA DE CAMILO SÉPTIMO



En redes sociales comenzó a circular un video en el que aparece Diego “N” previo al crimen en el que fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto con integrantes de su… pic.twitter.com/UroLycJZCr — Círculo de Poder (@circulo_depoder) September 2, 2026

El hombre ingresa al elevador del edificio y se observa que el tipo voltea a la cámara de manera sospechosa, como buscando la cámara para ver si lo habían captado.

El sujeto estuvo en la casa por un par de horas, según los reportes el crimen ocurrió entre las 17:24 y las 19:40 horas del 1 de septiembre.

¿Quién es Diego Sebastián “N”, presunto asesino de.Jonathan Meléndez?

Diego Sebastián “N” era socio del tecladista de Camilo Séptimo, los dos tenían una empresa de renta para hospedaje.

Según la información, Diego Sebastián “N” pretendía cometer fraude, según se sabe el sujeto tiene varias carpetas de investigación por fraude de otros empresarios que lo han denunciado.

Los reportes indican que Jonathan Meléndez había acordado reunirse con Diego “N” en su casa, pero previamente le llamó a un amigo identificado como Freddy, a quien le avisó que Diego iba a ir a verlo y le pidió que llamara a las autoridades en caso de que no respondiera el teléfono en cierto tiempo, pues tenían unos conflictos.

Freddy llegó al domicilio del músico alrededor de las 12 de la noche del 2 de septiembre y halló la escena del crimen, llamó a la policía, quienes encontraron los cuerpos de toda la familia, excepto de un niño de 6 años, hijo del músico, quien fue el único sobreviviente, el menor se logró esconder entre las cobijas y la policía lo halló llorando, él menor contó todo lo que sucedió.

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