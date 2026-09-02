¿Quién es Diego Sebastián N, socio y presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia?

Diego Sebastián ‘N’ es uno de los detenidos por el asesinato de Jonathan Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, pues es señalado como el socio del músico y autor intelectual del homicidio múltiple ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

Además del músico, también fue asesinada su esposa embarazada, su hija y una empleada doméstica, además de la mascota de la casa. Además del sujeto, también fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

🚨 Detienen a dos presuntos responsables del homicidio de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de Camilo Séptimo y su familia.



​Elementos de la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con la SSPC federal y la SSC-CDMX, capturaron a dos implicados en el asesinato del… https://t.co/YTCfqnYxmA pic.twitter.com/HuldXmtKXW — Azucena Uresti (@azucenau) September 2, 2026

¿Quién es Diego Sebastián ‘N’?

De acuerdo con información de Antonio Nieto, Diego Sebastían era socio de Jonathan Honas Meléndez. El hombre se dedicaba a rentar casas en Valle de Bravo a través de la plataforma de AirBnB.

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No se sabe mucho más sobre el sujeto, con quien el músico comenzó a tener problemas de dinero, ya que antes de los hechos tuvieron una discusión por 300 mil pesos.

Tras esto, quedaron de encontrarse en la residencia del integrante de Camilo Séptimo, donde la situación escaló, resultando en el asesinato del tecladista junto con su esposa embarazada, su hija y una trabajadora del hogar. Sobrevivió el hijo menor de edad del músico.

Cabe mencionar que Meléndez había avisado a uno de sus amigos sobre su encuentro con su socio, ya que antes habían tenido conflictos; en ese sentido, pidió que avisara a las autoridades si no volvía a tener noticias de él.

En una operación conjunta de @FiscaliaEdomex ,@SSPCMexico y @SSC_CDMX, fueron detenidos dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas. Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y una menor de edad. Los hechos ocurrieron ayer en… pic.twitter.com/GvL0aSC46a — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 2, 2026

Al no recibir noticias del artista, su conocido decidió acudir al departamento, donde encontró la escena del crimen. Posteriormente, la Fiscalía del Estado de México dio a conocer los detalles.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch señala que “las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”.

“Por los hechos que tuvieron lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, logró establecer la probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”, indicaron las autoridades.

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