Asesinan a Jonathan Meléndez tecladista de Camilo Séptimo; detienen a dos sospechosos

Jonathan Meléndez, tecladista y productor musical de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada y su hija de 3 años, dentro de su vivienda, en Atizapán de Zaragoza.

Dos hombres quedaron detenidos por su probable participación en el asesinato, se informó el mediodía de este miércoles.

Además del músico, entre la víctimas hay una mujer de 35 años, quién tenía cinco meses de gestación y una menor de tres años de edad.

Los policías también hallaron a un menor de cinco años escondido en una de las habitaciones de la vivienda, quien se presume es hijo de la pareja asesinada.

Cabe mencionar que la vivienda en la que ocurrió el multihomicidio es en un complejo residencial considerado una de las zonas de mayor plusvalía de Atizapán de Zaragoza y que cuenta con vigilancia privada y caseta de acceso.

En el inmueble también fue encontrada muerta la mascota de la familia.

Como resultado de las indagatorias, agentes mexiquenses capturaron este miércoles a Diego Sebastián “N”, señalado como “socio” del productor musical y probable responsable del homicidio múltiple.

El doble arresto contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

La Policía Municipal reportó la noche del martes el hallazgo de los cuerpos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableció que los crímenes habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas de ese mismo martes.

Las primeras investigaciones identificaron la probable intervención de dos hombres, uno de los cuales mantenía una relación de confianza con quienes se encontraban en el domicilio, circunstancia que habría utilizado para ingresar.

Antes de esa captura, las autoridades habían detenido a Gerardo “N”, quien también enfrenta una investigación por su posible intervención en los hechos. La Fiscalía mexiquense mantiene las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la responsabilidad de los dos sospechosos.

FGR