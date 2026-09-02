El multihomicidio en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, estremeció al país esta mañana. En el ataque fueron asesinados el tecladista de Camilo Séptimo Jonathan Honas Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

El caso ha conmocionado a los fans de la agrupación mexicana. Las autoridades del Estado de México revelaron que dos hombres fueron detenidos por su probable participación en el caso.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Jonathan Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

La Fiscalía del Estado de México informó que el ataque a Jonathan Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre.

Los cuerpos del músico, su hija de tres años, su esposa embarazada de cinco meses y una trabajadora doméstica fueron hallados en un complejo residencial de alta plusvalía, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, con vigilancia privada. Incluso la mascota de la familia fue encontrada muerta.

Jonathan 'Honas' Meléndez ı Foto: IG honasmelendez

Agentes policiales también reportaron haber hallado a un menor de cinco años que estaba escondido en una de las habitaciones de la casa, quien sería hijo del integrante de Camilo Séptimo y su esposa.

Entre los detenidos se encuentran dos hombres. Diego Sebastián “N”, señalado como socio del productor musical, fue capturado como probable responsable del homicidio múltiple. Mientras que Gerardo “N”, detenido previamente, también enfrenta investigación por su posible participación.

Ambos sujetos fueron arrestados con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la SSC CDMX. Las autoridades sostienen que uno de los sospechosos utilizó su relación de confianza con la familia para ingresar al domicilio. Siguiendo el debido proceso, no se han revelado más datos de las personas detenidas.

La Fiscalía mexiquense continúa con las diligencias para esclarecer la responsabilidad de ambos en el asesinato de Jonathan Honas Meléndez, tecladista y productor de Camilo Séptimo, y su familia.

Con información de Alan Gallegos y Elizabeth Hernández

🔴 Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato de cuatro personas, entre ellas Jonathan Meléndez, una mujer con cinco meses de embarazo y un menor de tres años, dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza,… pic.twitter.com/ujN64H1GQ3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 2, 2026

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