Anthony Hopkins: Mi primer amor es la música

La estrella del cine, al llegar a la ceremonia de los Oscar en 2022.

Puede ser difícil de creer, pero Anthony Hopkins duda de sí mismo a veces. “Hay una parte de mí que dice: ‘tú no escribiste eso’”, recuerda sobre la composición de su álbum debut, Life Is A Dream.

Por suerte, eso no le impidió terminar la colección de 12 composiciones que elaboró a lo largo de seis décadas. Dirigido por Gustavo Dudamel, interpretado por la Philharmonia Orchestra y grabado en abril en el Alexandra Palace de Londres, será lanzado por Decca Records el 21 de agosto.

“Mi primer amor, o vocación en realidad, es la música”, manifestó el actor de 88 años. “Eso suena muy oficial, pero me lloré con mucha música (de) los años de posguerra, y eso me influyó. Y empecé a tocar el piano cuando era bastante joven”.

TE RECOMENDAMOS: Medio siglo de trayectoria Pedro Fernández convierte la vigencia en su mayor éxito

Inició con el instrumento a los cuatro años y escribió su primera pieza, un vals, en 1960. Tenía 22 años en ese momento.

“Encuentro más libertad con la música”, dijo el artista en comparación con la actuación a la que califica como “una disciplina”.

Antes del lanzamiento de Life Is a Dream, cuyo título podría traducirse como La vida es sueño, Hop-kins había compuesto partituras para varias películas.

Life is a dream ı Foto: AP

El albúm comparte: “Se trata de mi infancia. Básicamente son los recuerdos de mi infancia y de crecer en Gales, y mis desarrollos en la vida, mis años de adolescencia”.

Pero señala que “hay una gran tristeza en todo ello porque —no me malinterpreten, he tenido una vida maravillosa—, pero por debajo de todo está el conocimiento de que la vida es una larga despedida. Desde el momento en que nacemos, empezamos a morir”, empieza a reír”

Esa tensión —o, mejor dicho, sabiduría— recorre todo el álbum. Basta tomar como ejemplo el primer sencillo. 1947: Suite para piano solo y orquesta: II. Bracken Road, la composición central de una suite en tres partes sobre un verano en particular en el sur de Gales. Dice que contiene una “melancolía y tristeza”, una sensación que surge con su violonchelo.

“Es el sonido bienvenido de la nostalgia, del extraño y caprichoso dolor de la vida”, describe. “Toda la música en realidad se basa en el dolor. Se trata del anhelo”, agrega.

Lo mismo puede decirse de la canción Stella Aria, llamada así por su esposa. Aborda “la soledad que hay en todos”, comenta, pero forma parte de un camino hacia “la felicidad absoluta”.

Lleva bastante tiempo reflexionando sobre su vida y ahora lo hace en este disco.

Life is a Dream

artista: Anthony Hopkins con Gustavo Dudamel y la Philharmonia Orchestra

Disquera: Decca Records