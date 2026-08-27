Muere Rubén ‘El Negro’ Rada, legendario músico uruguayo; ¿de qué falleció?

Rubén El Negro Rada, ícono de la música en español y uruguaya, falleció el miércoles 26 de agosto a los 83 años; su familia confirmó la noticia. Miles de personas lo despiden en el Palacio Legislativo, en Montevideo, donde le rinden homenaje desde la mañana de este jueves.

El cantante, músico y compositor es recordado por compartir con el mundo la cultura afrouruguaya, como el Candombe, y canciones de corte social, destacando temas como “Tengo un candombe para Gardel”, “Quién Va A Cantar”, “Cha Cha Muchacha”, “Yo quiero” y “Ayer te vi”, entre otros.

El artista colaboró con otras grandes figuras de la música como Mercedes Sosa, Charly García, León Gieco, Luis Alberto El Flaco Spinetta y Fito Páez, entre otros.

Muere Rubén El Negro Rada, músico uruguayo; ¿de qué falleció?

El 26 de agosto, mediante un breve mensaje publicado en redes sociales de Rubén El Negro Rada, se dio a conocer el fallecimiento del artista uruguayo. Según el comunicado, habría muerto debido a una neumonía, con la que vivió durante el último mes.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miercoles 26 de agosto a las 15:30 h se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más. Familia Rada”.

Trueno, Pedro de Aznar, Nicki Nicole, Dread Mar I, Alex Ubago, Paco Amoroso, Conociendo Rusia, Dante Spinetta, Fito Páez, Silvana Estrada, Soledad Pastorutti y Carlos Vives fueron algunos cantantes que enviaron sus condolencias a la familia Rada, a través de los comentarios de la publicación.

Omar Rubén Rada Silva, conocido como El Negro Rada, nació el 16 de julio de 1943 en Montevideo, Uruguay. Desde niño se vinculó al carnaval y al candombe, debutando a los 17 años con Los Hot Blowers.

En los años 60 cofundó El Kinto, grupo pionero del candombe beat, y más tarde lideró Tótem, consolidando su estilo de fusión entre ritmos afro-uruguayos, rock y jazz. Su carrera internacional lo llevó a Argentina, México y Estados Unidos, donde colaboró con artistas de renombre.

El Negro Rada grabó más de 30 discos y recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2011.

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