¿De qué murió el actor Tim Curry?

El actor Tim Curry falleció a los 80 años la noche del martes 25 de agosto, su deceso es una gran pérdida para la industria del cine, pues dejó un inmenso legado durante varias décadas, no solo en el cine y en la televisión, sino también en el teatro musical en Broadway.

Luego de que se difundiera que el actor murió, los fans de su carrera quieren saber cuál fue la causa de muerte del histrión y además le han dedicado emotivos mensajes en las redes sociales.

¿De qué murió Tim Curry?

Por el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte oficial del actor Tim Curry, sin embargo, se sabe que el histrión llevaba varios con problemas de salud.

Fue en el año 2012 cuando tuvo un accidente cardiovascular, un derrame cerebral, que lo dejó paralizado y en silla de ruedas. Hace unas semanas antes de su muerte se difundieron imágenes en las que el actor lucía irreconocible, extremadamente delgado, en una silla de ruedas con las manos y los pies doblados.

Estas imágenes causaron conmoción entre los fans, ya que se le vio muy deteriorado de salud y recordaron su emblemática figura en los icónicos personajes que interpretó a lo largo de los años.

Nuestro querido Tim Curry sufrió un ictus hace algún tiempo que le dejó postrado en una silla de ruedas, sin embargo eso no es obstáculo para que siga participando en diferentes muestras y eventos donde se reconoce su relevancia, como en la convención del pasado octubre. pic.twitter.com/06kJpFQa8q — CHEMA PONZE (@Chema_Ponze) November 4, 2023

Asimismo, se dio a conocer que las autoridades recibieron una llamada de emergencia y la atendieron a las 11 de la noche aproximadamente del martes 25 de agosto, pero no se han dado más detalles hasta el momento.

Se espera que en las próximas horas se revelen las causas de muerte y que la gente cercana del actor emita un mensaje sobre el fallecimiento de Tim Curry.

Los personajes más icónicos de Tim Curry

El actor participó en varias películas, pero sin duda sus personajes más recordados son el Dr. Frank N’ Furter del Show de horror de Rocky, un científico loco trasvesti que provenía de otro planeta, con este personaje no solo conquistó el cine sino también Broadway.

Por otro lado, se convirtió en la peor pesadilla de toda una generación al dar vida a Pennywise, el payaso bailarín, en una serie de televisión basada en el libro del maestro del terror Stephen King.

Según las leyendas de la grabación, Tim Curry se metió tanto en el papel que no se quitaba el disfraz para nada y atemorizaba a todo el set.

Otro de sus papeles más recordados es el de Héctor, el conserje que estaba detrás de Kevin McCallister en la segunda entrega de la saga de Mi pobre angelito.

Ya para los años 2000 apareció en la franquicia de comedia y terror Scary Movie, en donde interpretó a un profesor que hacía un experimento en una casona antigua con jóvenes que sobrevivieron a episodios traumáticos.

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