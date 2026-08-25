¿Dónde se grabó la película ‘La Captura’ de Netflix? FOTOS

El pasado 21 de agosto Netflix estrenó la película “La Captura”, en la que se narra la historia que vivió un agente de la Policía Federal durante la captura que realizaron de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

“La Captura” cuenta la historia de dos patrulleros que se encontraban realizando su labor cotidiana, pero al momento de realizar una detención de rutina por un reporte de vehículo robado se encontraron con algo inesperado.

El agente Carmona y el agente Rosales se encontraban en la carretera de Los Mochis, Sinaloa, en espera de ver un vehículo que había sido reportado como robado; sin embargo, no se esperaban que dentro de este se encontraran “El Chapo” y “El Cholo Iván”.

Ambos integrantes del grupo criminal estaban siendo buscados por la Marina, pues estos lograron escaparse por medio del sistema de drenaje sinaloense por medio de un túnel que hicieron desde una casa.

En esta película se pueden ver muchos detalles que coinciden con la captura del capo del narcotráfico real del 2016, por lo que es una manera interesante de ver uno de los sucesos más recordados por muchos en México.

¿Dónde fue grabada la película ‘La Captura’ de Netflix?

La película “La Captura” está dirigida por Chava Cartas, fue escrita por Bernardo Esquinca y Héctor de Mauleón, y tiene como protagonistas a Alfonso Herrera, Noé Hernández, Héctor Kotsifakis y Juan Pablo Cruz García.

Detrás de la dirección de fotografía se encuentra Beto Casillas, en la edición se tiene a Alberto J. Baixaul y Sam Baixauli, en el diseño de producción estuvo Tato Cartas, en la dirección de arte a Mariana Dizpen, y detrás de la decoración de set se tiene a Omar Vázquez.

La película de Netflix “La Captura” se grabó en distintas localizaciones de Chihuahua, y este trabajo fue posible gracias a:

Zurdo Ángel

Luis Alberto Cedillo Chacón

Jessica Hernández Cortés

Christian Santiago Molina

Kevin Alexis Nájera Rivera

Claudia Puebla

Rodrigo Escobar Tapia

Cesar A. Venzor Catalán

📸| fronteranumero1 via instagram

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¡LA PELÍCULA QUE TODO EL MUNDO ESTÁ VIENDO, FUE GRABADA EN CHIHUAHUA!🎥😱🤩 La Captura es una película mexicana de Netflix estrenada el 21 de agosto de 2026. Dirigida por Chava Cartas y protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández. La… pic.twitter.com/kdkPkgo4IP — Locas por Poncho (@LocasPorPoncho) August 24, 2026

Entre las locaciones de Chihuahua utilizadas para la grabación de esta película se encuentran la Avenida Zarco y Calle 11, la escuela secundaria 46 y la 3049 de la Concordia.

También se grabó en el Libramiento Oriente de la carretera Chihuahua-Aldama, y las calles Río de Janeiro y Francisco Villa.

Ese día, un sábado 18/08/25 comenzamos a filmar a las 5AM en Chihuahua, Chihuahua, el agua estaba helada, al estar descalzos las piedritas se clavaban en las plantas de los pies, al manejar el sol pegaba horrible de frente, pero se tenía que lograr y se logró #LaCaptura #Netflix pic.twitter.com/CUnLq4w4JW — J. Pablo Cruz García (@jpablocruzg) August 25, 2026

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