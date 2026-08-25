La foto real de El Chapo y El Cholo tras su captura que volvió a hacerse viral

Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", líder del cártel de Sinaloa tras su recaptura en 2016

El estreno de La captura en Netflix volvió a despertar el interés por uno de los operativos más recordados de la historia reciente de México: la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Jorge Iván “El Cholo” Gastélum en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016.

Entre las escenas que más llaman la atención aparece una fotografía tomada dentro de una patrulla, donde ambos aparecen sentados en la parte trasera del vehículo. La imagen no fue creada para la película: la fotografía existe y fue tomada después de su captura, por lo que nuevamente comenzó a circular en redes y medios.

El operativo ocurrió el 8 de enero de 2016, cuando autoridades localizaron a Guzmán y Gastélum después de una persecución que incluyó su escape por el sistema de drenaje de Los Mochis. El episodio terminó con la detención de ambos y el posterior traslado de Guzmán al penal del Altiplano.

Imagen de la ficha de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué muestra la foto de El Chapo y El Cholo?

La fotografía muestra a Guzmán Loera y Gastélum Ávila sentados en los asientos traseros de una patrulla, ambos sin camisa y con evidentes señales de cansancio después de las horas de persecución.

De acuerdo con la información compartida, la imagen fue tomada por los policías federales Arturo Carmona y Héctor Rosales, quienes participaron en la detención. La escena quedó asociada a uno de los momentos más importantes del operativo que terminó con la recaptura del entonces líder del Cártel de Sinaloa.

Antes de ser interceptados, El Chapo y El Cholo Iván habrían utilizado los drenajes para intentar escapar. Posteriormente robaron vehículos y continuaron huyendo hasta que fueron localizados por las autoridades.

Tras su captura, ambos fueron trasladados a un motel ubicado aproximadamente a seis kilómetros del centro de Los Mochis. Guzmán permaneció ahí hasta que elementos de las Fuerzas Armadas llegaron para hacerse cargo de su traslado.

El narcotraficante fue llevado nuevamente al penal del Altiplano y, un año después, el 19 de enero de 2017, fue extraditado a Estados Unidos. En 2019 recibió una condena de cadena perpetua y actualmente permanece recluido en la prisión federal ADX Florence, en Colorado.

La fotografía que ahora vuelve a circular permite observar, fuera de la dramatización televisiva, uno de los momentos posteriores a aquella operación de 2016 que marcó el final de la libertad de Guzmán Loera en México.

La "famosa" foto real que tomaron durante la detención de "El Chapo" ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT