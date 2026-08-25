¿Quién es Rosa María Bayardo, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Colima?

Rosa María Bayardo Cabrera, conocida como Rosi Bayardo, fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Colima, una responsabilidad que la coloca al frente de los trabajos territoriales del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

La política colimense cuenta con experiencia en cargos legislativos, administración pública y participación partidista. Su trayectoria también está vinculada con el sector empresarial y con proyectos sociales desarrollados en Manzanillo, donde ha construido buena parte de su carrera.

Su nombramiento ocurre en un momento relevante para el partido, que comenzó a revelar a sus coordinadores y coordinadoras estatales en distintas entidades. Bayardo llega a esta nueva responsabilidad después de haber ocupado la presidencia municipal de Manzanillo y otros cargos dentro del gobierno de Colima.

¿Quién es Rosi Bayardo?

Rosa María Bayardo Cabrera nació el 12 de diciembre de 1985 en Colima, Colima. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Colima y cuenta con estudios complementarios en áreas como igualdad de género, políticas públicas, liderazgo, economía conductual, recursos humanos y psicooncología.

Antes de iniciar su trayectoria política, trabajó en el Centro Estatal de Cancerología, donde participó en programas de intervención para pacientes que recibían quimioterapia. También ejerció de manera privada y posteriormente incursionó en el sector empresarial de Manzanillo.

En 2011 creó una empresa, que posteriormente amplió su presencia hacia Manzanillo y Jalisco. También participó en Coparmex Manzanillo y fue vicepresidenta de su Comisión de Jóvenes. Desde estos espacios impulsó iniciativas dirigidas a emprendedores, así como campañas relacionadas con anticorrupción y protección ambiental.

Su participación social incluyó además la creación de Manzanillo Despierta, un foro para apoyar a jóvenes emprendedores, y la fundación de Hogar Temporal Lazlo, refugio establecido en 2014 para rescatar y brindar atención a animales, principalmente perros.

En 2017 se incorporó al proyecto político de Indira Vizcaíno Silva. Un año después llegó a la Cámara de Diputados como representante del Distrito 02 de Colima durante la LXIV Legislatura. En 2021 volvió a obtener una diputación federal y posteriormente se integró al gobierno estatal.

Entre 2021 y 2022 fue secretaria de Desarrollo Económico de Colima, con responsabilidades sobre áreas como desarrollo rural, turismo y trabajo. Después asumió la dirección general del DIF Estatal de Colima, cargo que ocupó hasta enero de 2024.

También fue presidenta municipal de Manzanillo. El 23 de junio de 2026 solicitó licencia al cargo para participar en el proceso interno de selección de la candidatura a la gubernatura de Colima de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM.

Ahora, como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Colima, Bayardo tendrá un nuevo papel dentro de la estructura política de Morena rumbo a 2027.

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LMCT