Sheinbaum replica desaprobación contra retorno de Enrique Inzunza

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se manifestó en contra de que Enrique Inzunza Cázarez, igualmente acusado por Estados Unidos de sostener vínculos con la delincuencia organizada, retome su cargo como senador de la República.

Inzunza Cázares forma parte de la lista de 10 acusados por el gobierno de la Unión Americana, junto al gobernador con licencia, Ruben Rocha moya, y contra los que el Departamento de Justicia solicitó su detención urgente con fines de extradición. Ahora, se encuentra en debate su posible regreso al Senado.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria federal evadió ahondar en su opinión al respecto, pero afirmó que en los 10 casos opina lo mismo que frente a la controversia de Rocha Moya, respecto de quien consideró que incurrió en una imprudencia cuando retornó a su cargo a pesar de que la investigación en su contra sigue en curso.

No obstante, comentó que cada quien es responsable de las decisiones que toma.

“Ayer di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa, hoy con licencia. Considero lo mismo en todos los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía. Pero cada quien tiene una decisión frente a la gente, frente al pueblo. Cada uno tiene que tomar también sus propias decisiones”, dijo.

Remarcó que las acusaciones presentadas por Estados Unidos y sus solicitudes de detención con fines de extradición tienen que sustentarse con pruebas.

“La primera y la manifestamos siempre es que en México decidimos los mexicanos. Y que cuando hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que solicita una extradición, una detención, tiene que haber pruebas. Eso lo vamos a defender siempre. Porque no porque diga el Departamento de Justicia que hay una persona que tiene una investigación sin pruebas pues vamos a responder a ello”, sostuvo.

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FGR