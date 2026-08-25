Rosa María Bayardo es designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Colima

Rosa María Bayardo, al ser designada coordinadora de la Defensa de la Transformación en Colima.

Rosa María Bayardo fue designada por Morena como la coordinadora de la Defensa de la Transformación en Colima, con lo que el guinda y partidos aliados avanzan en la designación de los perfiles que encabezarán la estructura del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Así lo informaron la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández, y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, en un evento del partido celebrado este martes en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Rosa María Bayardo, en fotografía de archivo. ı Foto: Facebook de la funcionaria

Montiel Reyes se refirió a Rosa María Bayardo como una mujer “feminista, de izquierda, comprometida con la Transformación que vivimos en México”.

“Nos da mucho orgullo, que una mujer quien sabe y conoce lo que le duele al pueblo, sea quien represente, organizado, a nuestro movimiento”, expresó la dirigente nacional de Morena.

“Así que para nosotros es una tranquilidad y un reconocimiento que se haya elegido por parte de Colima a una mujer con esta trayectoria, con esta fuerza, con esta identidad y, sobre todo, con grandes convicciones en favor del pueblo”, abundó la dirigente del guinda.

Al centro, Rosa María Bayardo, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Colima. ı Foto: Captura de video

Posteriormente, Ariadna Montiel entregó a Rosa María Bayardo su constancia como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Colima y le tomó protesta.

Más temprano, en el mismo evento se otorgó la coordinación de la Defensa de la Transformación a Nora Ruvalcaba para Aguascalientes y a Pablo González Lazarus para Campeche.

Hoy en Colima vemos transformación y la seguiremos defendiendo, se compromete Bayardo

Posterior a su toma de protesta como coordinadora estatal, Rosa María Bayardo dio un discurso en el cual se comprometió a continuar con los logros sociales que, aseguró, han traído los gobiernos de la Transformación a Colima.

Rosa María Bayardo es designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Colima ı Foto: Captura de video

Bayardo Cabrera lamentó que, antes de la llegada de los gobiernos de la Transformación al estado, los mandatarios del “PRIAN” declararon a la entidad en “quiebra”.

Sin embargo, dijo, desde la llegada de los gobiernos encabezados por la fuerza guinda y, ahora, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha habido crecimiento en la entidad.

“Hoy las y los colimenses vemos obra, vemos justicia social, vemos coordinación del respaldo del Gobierno de México. [...] Hoy 13 millones de personas han salido de la pobreza, cada vez más mexicanas y mexicanos tienen acceso a la educación y todos los días se construye la paz”, expresó.

Así, la coordinadora estatal se comprometió a continuar con los compromisos para con el pueblo colimense: “Seguiremos defendiendo la patria, la soberanía, porque de la misma manera que lo hicieron quienes construyeron este movimiento. Conciencia por conciencia”, concluyó.

Al final del evento, Ariadna Montiel, aseguró que la dirigencia de Morena mantendrá coordinación con los perfiles seleccionados y las acciones en favor de fortalecerse en los próximos meses, entre ellas las asambleas informativas y el “combate a la desinformación de la derecha”.

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