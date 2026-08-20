Analiza Somos México colaborar con PRI y PAN

Integrantes del Comité Directivo de Somos México en la capital no descartaron la posibilidad de colaborar con el PAN y el PRI en las elecciones de 2027 en la Ciudad de México.

La secretaria general del partido, María del Rosario Guerra Díaz, aseveró en conferencia que ésta es una posibilidad totalmente real, pues su movimiento, el cual obtuvo su registro nacional en junio pasado, está abierto a construir una oposición capaz de hacerle frente a las aspiraciones de Morena.

El Tip: Antes del 30 de agosto, Somos México debe cambiar nombre, logo y su color para evitar confusiones con otros partidos o aludir a un respaldo de todo el país.

“Todo el que quiera puede sumarse. Con todas las nociones sociales y las orientaciones de la sociedad civil. Queremos un movimiento amplio que, efectivamente, tome en sus manos el reclamo de recuperar la ciudad para nosotros”, dijo la exsenadora quien participa en este instituto que nació de la Marea Rosa.

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Al respecto, el representante de Somos México ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Fernando Belaunzarán Méndez, apuntó que su partido también debe encontrar alguna forma de hacerle frente a la superestructura de Morena, pues consideró que no habrá piso parejo en los comicios, en los que se disputarán 66 diputaciones y 16 alcaldías.

Al ser cuestionados por el posible resultado de las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de junio de 2027, integrantes del Comité Directivo de Somos México afirmaron que Morena corre el riesgo de perder todas las alcaldías chilangas, incluso aquéllas que son bastiones históricos del partido guinda.

“La inconformidad está en toda la Ciudad de México y por eso sus focos rojos, por eso su desesperación, por eso quieren censurar redes sociales, quieren censurar radio y televisión. Claro, con la presión de los lineamientos (para los derechos de las audiencias)”, dijo Belaunzarán Méndez.

El 6 de agosto, la dirigencia del partido local anunció que su objetivo es conseguir 10 por ciento de los votos efectivos en los comicios del año siguiente en la capital, es decir, siete puntos porcentuales más que los necesarios para mantener su registro.

Somos México enfatizó que todos los sectores de la sociedad, incluso organizaciones sin fines de lucro y partidos de centro-izquierda como Movimiento Ciudadano, serán claves para evitar que la Jefatura de Gobierno consolide su propuesta de Plan General de Desarrollo.

Luego de que el partido obtuvo su registro, el Instituto Nacional Electoral lo multó con 327 mil 427 pesos por irregularidades en el manejo de sus recursos públicos, informó el 3 de agosto el periodista de Sin Embargo, Álvaro Delgado.