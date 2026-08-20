Promete Brugada 1 millón de árboles en zonas urbanas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la plantación de un millón de árboles en la zona urbana de la Ciudad de México durante su administración, con prioridad en sitios que enfrentan mayor déficit de áreas verdes y temperaturas más altas, como las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac.

Al poner en marcha el Programa de Reforestación Urbana de la Ciudad de México, en Iztacalco, la mandataria capitalina señaló que la meta será plantar 200 mil árboles cada año, mientras que las demarcaciones deberán sumarse con el objetivo de tener 500 mil ejemplares más en total.

El Dato: El Gobierno plantea una alianza con escuelas para que los estudiantes participen en la plantación de árboles.

“Cuando decimos que queremos mejorar el medioambiente, significa que un millón de árboles estén plantados en las calles y que tengamos un millón de puntos de sombra en la ciudad. Árbol por árbol, esquina por esquina, calle a calle, para recuperar el espacio que le fue arrebatado a la naturaleza”, dijo Brugada Molina, quien llamó a la población a participar.

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La titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza Ramírez, explicó que el programa busca utilizar el arbolado como una herramienta para reducir las temperaturas urbanas y mejorar la regulación térmica, además de recuperar espacios.

3.5 millones de árboles se estima que hay en la capital

La funcionaria local destacó que el programa contempla crear nuevos puntos de infiltración de agua, mediante la apertura de superficies pavimentadas para sustituirlas por tierra y árboles.

Brugada Molina adelantó que en lo que queda de este año plantarán 100 mil árboles específicamente en camellones, mientras que la Sedema se encargará de intervenir avenidas principales.

Asimismo, el Gobierno local implementará un programa participativo para plantar árboles en las calles: la propuesta contempla convocar a los vecinos mediante asambleas y, cuando sea necesario, acudir casa por casa para explicar los beneficios del arbolado y conseguir su participación.

La Jefa de Gobierno reconoció que uno de los principales obstáculos será la resistencia de algunos habitantes, quienes se oponen a colocar árboles frente a sus viviendas por temor a que las raíces dañen banquetas o construcciones.

Álvarez Icaza Ramírez detalló que entre las especies que serán utilizadas durante este programa verde se encuentran liquidámbar, cazahuate, colorín, guaje, guamúchil, palo verde, fresno, macuil y ceiba.

La secretaria señaló que se decidió priorizar especies nativas frente a árboles exóticos y palmeras que anteriormente fueron utilizados.

De acuerdo con la funcionaria, los ejemplares tienen raíces adecuadas para las ciudades, requieren menos mantenimiento, ayudan a limpiar el aire y favorecen la presencia de polinizadores.

Otro de los objetivos de Brugada Molina es cumplir con la llamada regla 3-30-300,la cual establece que las personas puedan observar al menos tres árboles desde su vivienda; que las colonias tengan 30 por ciento de cobertura arbórea, y que exista un espacio público verde a una distancia máxima de 300 metros de cada hogar en la ciudad.