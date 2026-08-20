Va López Castro por la Cuauhtémoc

Luego de 21 años de militancia priista, López Castro renunció al partido tricolor por diferencias con el presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas.

La senadora morenista Cynthia López Castro anunció que buscará recuperar la alcaldía Cuauhtémoc, por lo cual esperará “los tiempos de Morena” para registrarse como aspirante para la candidatura.

La funcionaria capitalina mencionó ante medios que actualmente la demarcación que gobierna Alessandra Rojo de la Vega Piccolo está descuidada y con problemas de baches, basura, personas en situación de calle.

“Ya basta de gobiernos frívolos como el que tenemos actualmente, de personas que no son de ahí y que nada más han utilizado la Cuauhtémoc para promoción personal. Con el apoyo de los vecinos vamos a recuperar el corazón de México.

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“Lo que la gente busca es que le resuelvas. Competir por una alcaldía cuando soy senadora por la Ciudad de México habla de mi compromiso como vecina, que estoy hasta el gorro de ver cómo está la alcaldía”, dijo en el Senado.

La exdiputada local por el PRI mencionó que en la segunda semana de septiembre se prevé que Morena abra los registros, para así buscar la candidatura guinda para la demarcación que la oposición ganó primero con Sandra Cuevas Nieves y luego con Rojo de la Vega Piccolo.

López Castro, quien fue criticada por priistas por sumarse en 2024 a Morena pese a las críticas que emitió en contra de este partido, sostuvo que la alcaldía tiene diversos problemas, entre ellos, baches, personas en situación de calle y basura.