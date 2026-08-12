¿Quién es Alejandra Marín Mendoza, la mujer que en la que se basa Un Hijo Propio de Netflix?

Ella es Alejandra Marín, acusaba de secuestrar una bebé del hospital

Alejandra Marín es una mujer que estuvo en la cárcel casi 14 años acusada de haber sustraído a una bebé recién nacida del Hospital General de México. Su historia se volvió muy mediática y tiempo después ofreció varias entrevistas sobre lo que realmente pasó en junio de 2009.

Alejandra Marín contó su historia en la que la mujer compartió todo lo que vivió que la llevó a tomar esa decisión que la llevó a pasar 13 años y medio en la cárcel para pagar su deuda y cuya historia llegó hasta Netflix.

¿Quién es Alejandra Marín, que inspiró Un Hijo Propio de Netflix?

Alejandra Marín es una mujer que se casó casó muy joven con su esposo Arturo Calderón. Ella misma ha contado que la familia de su esposo era muy tradicional y ellos la empezaron a presionar con el tema de tener hijos para formar una familia.

Alejandra trabajaba en el Hospital General de México, sin embargo, ella nunca fue enfermera. La mujer se desempeñó en el sector de salud, pero desde el área administrativa.

Alejandra Marín actualmente vs Alejandra Marín el día que la detuvieron en 2009 ı Foto: Redes sociales

A lo largo de su trayectoria laboral, la cual inició a los 18 años, ocupó diversos cargos técnicos y de asistencia como capturista; asistente del jefe de área en donde trabajó en el departamento de control de asistencia y participó en procesos de certificación de calidad ISO 9000 y manejaba manuales para miles de trabajadores.

También fue coordinadora administrativa en Gastroenterología y tras solicitar un cambio de servicio, se encargó de coordinar el área administrativa de este pabellón médico.

Se desempeñó, también, como asistente del jefe de servicio en Ginecología. En esta etapa, además de su labor asistencial, apoyaba a la doctora encargada del comité nacional de muerte materna.

Alejandra Marín señaló en entrevistas que ella no era mala persona, pues se dedicaba a trabajar y era una persona destacada en lo que hacía.

Sin embargo, las presiones familiares por tener un hijo la llevaron a tomar malas decisiones.

Alejandra contó que se sometió a varios tratamientos de fertilidad, los cuales para ella fueron muy fuertes e invasivos, por lo que sufrió con tal de ser madre, sin embargo, en todos sus intentos de embarazo terminaban en abortos espontáneos.

Alejandra dijo que se encontró a una mujer en el hospital que buscaba abortar, pero ella le dijo que no lo hiciera y en ese momento pactaron que la madre Mayra le entregaría al bebé, que dijo ella misma, según palabras de Alejandra, no quería tener a ese bebé.

La trabajadora del hospital planeó cómo sacar a la bebé cuando naciera y pensó en que la madre le firmara un papel que avalara la entrega de la recién nacida para protegerse.

Sin embargo, Mayra, contó Alejandra, le dijo que que ya se iba de la ciudad y habría dejado sola a la bebé en el hospital.

Alejandra sacó a la bebé del hospital en una bolsa de una tienda departamental, tomó un taxi y se fue a un hotel cerca de su casa, ahí su esposo la encontró después de que ella le hablara para contarle lo que había pasado.

En la madrugada un grupo de policías llegó al hotel para llevársela detenida e ir por la bebé, tras una denuncia de los padres biológicos de la niña.

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