Así fue el caso de Alejandra Marín, condenada por el ‘secuestro’ de un recién nacido

El caso de Alejandra Marín, una mujer que pasó más de 13 años en prisión tras llevarse a un recién nacido de un hospital público, ha vuelto a generar atención pública debido a la forma en que fue clasificado legalmente como secuestro, pese a que el menor fue localizado con vida y no se exigió rescate.

Los hechos ocurrieron cuando Alejandra Marín sacó a un recién nacido del interior de un hospital sin contar con autorización institucional ni cumplir con los procedimientos legales establecidos. Tras reportarse la desaparición del menor, se activaron los protocolos correspondientes y el bebé fue localizado posteriormente en buen estado de salud y entregado a su familia.

El caso de Alejandra Marín ı Foto: Cuartoscuro

Durante el proceso judicial, Alejandra sostuvo que existía un acuerdo con la madre biológica del bebé, quien presuntamente habría aceptado entregarle al recién nacido. No obstante, esa versión no fue acreditada legalmente, ya que no existía ningún documento oficial ni trámite de adopción que respaldara la supuesta entrega voluntaria.

Las autoridades determinaron que los hechos constituían el delito de secuestro, al considerar que se privó de la libertad a un menor de edad sin autorización legal, independientemente de que no hubiera violencia, solicitud de rescate ni daño físico al bebé. Con base en esa tipificación, Alejandra Marín fue procesada y sentenciada a más de 13 años de prisión.

Durante su estancia en el centro penitenciario, Alejandra mantuvo buena conducta, realizó actividades laborales y educativas, y solicitó beneficios legales para reducir su condena. Sin embargo, dichas solicitudes fueron rechazadas debido a la gravedad del delito por el que fue condenada.

Aunque el menor fue recuperado con vida y sin lesiones, la sentencia se mantuvo firme y Alejandra cumplió la mayor parte de la condena impuesta. Tras pasar más de una década privada de la libertad, obtuvo su libertad al cumplir el tiempo establecido por la autoridad judicial.

El caso ha sido retomado por el debate que genera la clasificación legal de los hechos, particularmente por tratarse de la sustracción de un recién nacido sin fines de rescate. No obstante, las resoluciones judiciales confirmaron la tipificación aplicada y la condena dictada en su contra.

Actualmente, Alejandra Marín se encuentra en libertad y enfrenta el proceso de reinserción social, luego de haber pasado más de 13 años en prisión por un caso que sigue generando discusión sobre el alcance del delito de secuestro en situaciones que involucran a menores de edad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL