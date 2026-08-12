Murió Alberto “Betón” Lizárraga, hijo de don Cruz Lizárraga de la Banda El Recodo

Murió Alberto ‘Betón’ Lizárraga, el hijo de Cruz Lizárraga, el fundador de Banda El Recodo y hermano del músico Germán Lizárraga. La noticia se confirmó por sus hermanos a través de redes sociales sociales el mismo día de su fallecimiento, el 12 de agosto.

La información fue compartida por José Ángel Lizárraga y Germán Lizárraga, a través de comunicados en sus redes sociales. “Hoy me toca decirte adiós, pero no sin antes agradecer a Dios por el regalo de tu vida y por cada momento que compartimos. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi compañero de vida, mi apoyo y mi amigo”, expresó José Ángel.

“Gracias por tu cariño, por tu ejemplo y por estar siempre conmigo. Sé que ahora estás en los brazos de nuestro Padre Celestial, en paz y sin dolor. Te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz, querido hermano. Nos volveremos a encontrar en la eternidad”, señaló.

Posteriormente, la muerte también fue publicada en las cuentas de @luzrecord_ y @estrellasdesinaloa, donde aparecen esquelas con el hombre del fallecido junto con breves mensajes sobre el deceso.

“Hoy nuestro corazón está con nuestro líder y compañero Germán Lizárraga y toda su familia, por el sensible fallecimiento de su hermano Alberto Lizárraga Lizárraga”, lamentaron en una de las publicaciones.

La pérdida se suma al fallecimiento de Yolanda, la hija de Germán Lizárraga el mes pasado. Esta familia que es pilar en la música regional sinaloense, enfrenta un periodo difícil con la pérdida de más de uno de sus integrantes.

¿Quién era Alberto ‘Betón’ Lizárraga y qué se sabe de su muerte?

Alberto “Betón” Lizárraga formó parte de Banda El Recodo, la agrupación que fue fundada en el año 1938 por su papá y que es considerada como una de las precursoras del género banda en el país.

Cabe mencionar que no se mencionaron los detalles sobre la causa de fallecimiento de Alberto ‘Betó’ Lizárraga, hijo de don Cruz Lizárraga y hermano de Germán Lizárraga, por lo que lo más probable es que los familiares prefieran reservarse esa información para ellos mismos.

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