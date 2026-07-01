La hija de Germán Lizárraga, Yolanda, murió a los 43 años de edad, según confirmaron los familiares del músico de regional mexicano a través de un comunicado en redes sociales.

“Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un Beso Al Cielo, descansa en paz, prima”, confirmó Jorge, sobrino de Germán Lizárraga a través de una publicación en su cuenta de Facebook donde lamentó el suceso.

Posteriormente, el sello discográfico Luz Record, publicó una esquela en la que lamentaron el fallecimiento de la joven, quien es además la segunda hija de Germán Lizárraga en fallecer.

Hace años, el músico mexicano ya había sufrido la muerte de uno de sus hijos, pues uno de ellos fue asesinado en 1995, sin que se revelaran más detalles al respecto.

¿De qué murió Yolanda, la hija de Germán Lizárraga?

Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte de la mujer y el cantautor no ha hecho declaraciones al respecto. Es poco lo que se sabe de ella, pues se mantenía lejos de la vida pública.

En más de una ocasión, el fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa habló de sus hijos en entrevistas con Gustavo Adolfo Infante, donde mencionó que solo tuvo tres hijos.

“Mi hijo falleció, mis dos hijas, una trabaja de secretaria, y la otra también labora lejos de la música, pero está en un puesto muy importante en un banco”, declaró para el programa El Minuto que Cambió mi Destino en 2021.

Se sabe que Yolanda se desarrollo como gente de seguros, actividad que desempeñó durante varios años. Estaba arraigada en Mazatlás, Sinaloa y era muy cercana a su familia.

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