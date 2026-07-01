Captan a Luis Miguel en la CDMX tras ‘crisis de salud’ | VIDEO

Luis Miguel habría sido captado en la Ciudad de México en medio de diversas especulaciones sobre una supuesta crisis de salud que lo habría tenido hospitalizado durante varios días y lo habría llevado a realizarse una operación de emergencia.

A pesar de que el artista no tiende a buscar el ojo público y prefiere mantener toda su vida en privado, limitándose incluso en publicaciones en redes sociales, sigue siendo uno de los famosos más destacados en la industria del entretenimiento y uno de los cantantes más importantes del país.

Desmienten hospitalización de Luis Miguel ı Foto: IG: @luismiguel

Hace poco se dijo que debido a una crisis de salud Luis Miguel no pudo presentarse en la inauguración del mundial como supuestamente se deseaba en un inicio durante la organización del evento en el que participó Alejandro Fernández en su lugar.

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Ahora el intérprete de ‘Palabra de honor’ ha sido captado en la Ciudad de México y se dice que habría grabado un comercial. Te platicamos todo lo que se sabe al respecto.

Captan a Luis Miguel en la CDMX tras ‘crisis de salud’

El reportero Ernesto Buitrón aseguró que Luis Miguel llegó al centro de la Ciudad de México con máxima discreción tras llegar a la capital mexicana a bordo de su jet privado y después se trasladó en helicóptero hasta un lujoso hotel en paseo de la Reforma.

De acuerdo con la fuente del comunicador, el cantante viajó junto a su pareja Paloma Cuevas, quien lo había acompañado durante el tiempo en que habría estado hospitalizado.

Si bien Buitrón trató de grabar el arribo del artista mexicano sin éxito por las condiciones climatológicas que azotaban a la capital. Al día siguiente, el reportero lo siguió al centro de la capital.

El famoso habría llegado a bordo de una camioneta completamente blindada con vidrios polarizados y que además no traía placas, alrededor de dicho lugar donde presuntamente grabó el comercial.

En el video, podemos ver a varias personas ir y venir en lo que se supone que sería el sitio donde se llevó a cabo la grabación de un comercial, aunque no se saben mayores detalles.

Según Buitrón, Luis Miguel cenó con su hermano Alejandro Basteri en el hotel donde se hospedaba y el cual abandonó con la misma discreción con la que había llegado.

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