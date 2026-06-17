Reportan nueva hospitalización de Luis Miguel; esto se sabe

A poco más de un mes de que se difundiera que Luis Miguel estaba delicado de salud, las alarmas se encienden nuevamente. Hoy se reportó que el cantante de 56 años habría sido hospitalizado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

La noticia ha causado revuelo en redes sociales, donde seguidores se preguntan cuál es el estado de salud de El Sol y por qué fue internado; en La Razón te contamos.

Reportan nueva hospitalización del cantante Luis Miguel; esto se sabe

Luis Miguel ingresó a Mount Sinai Hospital, un hospital especializado en Nueva York, tras presentar complicaciones del corazón que requirieron una intervención quirúrgica, según informó el medio español Semana.

El reporte indica que El Sol ingresó al centro médico en estado delicado. No obstante, señalan que la evolución del cantante es plenamente favorable.

El medio afirma que Luis Miguel permanece bajo un estricto protocolo de cuidados y revisiones, lo que ha permitido controlar su estado y responder de inmediato a cualquier necesidad.

Luis Miguel ı Foto: IG: @luismiguel

Además, se reporta que el intérprete de “La Incondicional” habría ingresado al hospital de La Gran Manzana bajo el apellido de su madre, Marcela Basteri, para mantener discreción y evitar que se filtrara información.

Hasta el momento, Luis Miguel y su equipo se han mantenido silencio sobre su estado de salud, por lo que no han confirmado la hospitalización y posterior operación de corazón del artista. Del mismo modo, Paloma Cuevas, pareja actual del famoso, no ha revelado información al respecto.

Las reservas que hay alrededor del estado de salud del cantante continúan generando preocupación y tensión entre sus fans, quienes comentan las publicaciones de Luis Mi en redes sociales como Instagram en busca de respuestas.

Hace poco más de un mes, también surgieron rumores de que El Sol de México se encontraba en el hospital, pero la información fue desmentida por un supuesto comunicado difundido por varios clubes de fans.

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