¿Quién es Ale Dolores, la ex de Maurg1 y por qué dicen que el influencer es deudor alimentario?

¿Quién es Ale Dolores, la ex de Maurg1 y por qué lo acusa como deudor alimentario?

Desde hace tiempo, Maurg1 ha sido el protagonista de polémicas por su anterior relación con la joven conocida como Ale Dolores, que resurgió después de que la creadora de contenido La Marla Sabrina revivió las acusaciones de ser un deudor alimenticio.

¿Quién es Ale Dolores?

Ale Dolores es una creadora de contenido, periodista y expareja del youtuber e influencer Mauricio Rivera, mejor conocido como Maurg1. En un momento, llegó a participar en videos con él.

Cabe mencionar que de momento, sus redes sociales son privadas, frente a una reciente ola de atención que ha recibido. Sin embargo, publica videos sobre temas como la maternidad y de estilo de vida.

¿Por qué dicen que Maurg1 es deudor alimentario?

El influencer perdió su participación en Masterchef, proyecto de TV Azteca y las especulaciones arrojan que aquel fue el motivo, creándose así una serie de comentarios en torno al creador de contenido.

Y es que según La Maria Sabrina y una publicación de marzo del 2025, Maurg1 se habría negado en un momento a reconocer legalmente a su hija con Ale Dolores y que por dos años, evitó cumplir con el pago de la pensión alimenticia.

“Provocando una contienda legal de 2 años en los que se negó a pagar pensión alimenticia, mientras se valía de argucias legales para evadir su responsabilidad alimentaria”, acusaba en X.

Abro hilo 🧵🪡 sobre Mauricio Riveroll, Maurg1



Violento YouTuber que encarceló a la madre de su hija estando embarazada y que, al nacimiento, se negó a reconocer voluntariamente a la niña



Y que, además, ha difundido “packs” de mujeres a cambio de seguidores en X#NiUnaMas pic.twitter.com/bFiaeH9oXj — La Marla Sabrina (@lamarlasabrina) March 10, 2025

Y es que en 2017, Ale Dolores acusó al famoso por ejercer violencia contra ella mientras eran pareja, aunque la relación siguió adelante y pronto ella quedó embarazada. Se especula que él quería que su pareja abortara al bebé, pero al ella negarse, terminó la relación.

En 2019 Mauricio denunció a Ale por violencia familia y cuando nació su bebé, él la habría negado, lo que provocó una contienda legal de 2 años en los que no pagó pensión.

En X, también mencionaron a Maryfer Centeno, quien aseguran había sido testigo en el juicio que favoreció la restricción de derechos de Ale Dolores. Desde hace años, más personas del Internet han contado la historia, como Mr Doctor.

🚨 MAURG1 se sintió AMENAZADO por MR DOCTOR... pero la REALIDAD es MUCHO PEOR 🤯https://t.co/DVm9lapj3K



HOY - 08:00 P.M. - YouTube



¿Amenacé a Maurg1? 🤨 Hoy les demuestro que no fue así y además les mostraré la realidad detrás de Maurg1 🔥😎 ¡Bienvenidos! 🔥 pic.twitter.com/OcZbIzjl8k — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) March 9, 2025

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