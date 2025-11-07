Va gobierno contra deudores alimentarios; ‘Vamos a dar todo por las mujeres; les va a salir muy caro ser irresponsable’: Samuel García

Porque la prioridad del Gobierno del nuevo Nuevo León es la protección a las niñas, niños y adolescentes, así como a las mujeres, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú publicaron el Decreto sobre Deudores Alimentarios, con el que se crea el Registro Estatal de Deudores de Alimentos.

En Salón Juárez de Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal dijo que a partir de este registro comienzan en Nuevo León muchas medidas que van a corregir lo que debió haberse corregido hace décadas.

En Nuevo León protegemos con todo a las niñas, niños y adolescentes.



Además, expuso que a cuatro años de la actual Administración estatal el Gobierno del Estado ha dado todo por las mujeres de Nuevo León.

“Vamos a dar todo por las mujeres, les va a salir muy caro ser irresponsables, porque a partir de hoy ese pelado que se fue y que en lugar de invertir en sus hijos gasta lujos en borrachera o en tonteras, los vamos a quebrar y no lo digo económicamente, los vamos a quebrar socialmente”, expresó.

“Cooperas, sales de la lista, pero si no cooperas y a juicio de una Magistrada, de un Juez o del DIF sigues huyendo, te olvidas del Estado, el Estado te da la espalda. Ese es el mensaje que hoy les damos a los padres irresponsables”, puntualizó.

En su intervención Mariana Rodríguez Cantú señaló que con la publicación del Decreto sobre Deudores Alimentarios el Estado da un paso en defensa a las madres y lo más importante, un paso que representa protección a las niñas, niños y adolescentes del estado de Nuevo León.

“En Nuevo León ya no vamos a permitir que el abandono sea invisible. No se trata de castigar, sino de cuidar. Este registro busca recordarle a la sociedad que la paternidad es un acto de responsabilidad y de amor. Que ser padre no nada más es un título, es un compromiso de todos los días”, expresó.

“Con esta acción estamos construyendo un futuro en donde las niñas, niños y adolescentes crezcan sabiendo que tienen derechos y que estos derechos se respetan. Un Nuevo León en donde las infancias puedan estudiar, jugar y desarrollarse plenamente. Donde las nuevas generaciones aprendan que cumplir con sus hijos no es una opción, es lo mínimo que se espera de alguien que dice amar”, agregó.

La titular de AMAR a Nuevo León detalló que quien esté en esta lista como deudor tendrá las siguientes consecuencias:

No podrán obtener o renovar su licencia de conducir. No podrán contraer matrimonio civil. No podrán participar en procesos de adopción. No podrán aspirar a cargos judiciales como jueces o magistrados. No podrán acceder a cargos públicos o ser candidatos de elección popular. No podrán participar en procesos de designación pública de organismos estatales o autónomos.

También es importante decirles que cualquier autoridad, funcionario o persona que busque proteger a un deudor alimentario podrá ser sancionada.

Las restricciones se mantienen hasta que cumplan sus obligaciones alimentarias y este avance se contempla con otras reformas impulsadas por el Gobierno del Estado como los registros estatales de agresores sexuales y violentadores familiares, la ley 3 de 3 contra la violencia que impide a agresores o deudores ocupar cargos públicos y la iniciativa penal para sancionar a quienes simulen menos ingresos para evadir la pensión con una pena de 2 a 5 años de prisión.

La Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega dijo que el primer derecho después de la identidad que tiene toda persona y especialmente las niñas, los niños y adolescentes que son los más favorecidos, está el derecho de los alimentos.

“Todo derecho es correlativo de una obligación y que la obligación alimentaria es la obligación principal de los padres hacia los hijos y que los alimentos no solamente es la comida, es la casa, es el vestido, es la educación, es la salud, es el transporte, es la recreación y que el privar a los menores de ese derecho es privarlos de tener una vida digna y tener una vida completamente saludable”, manifestó.

Participaron en la firma del Decreto sobre Deudores Alimentarios Miguel Ángel Flores Serna, Secretario General de Gobierno; Gloria Bazán Villarreal, directora General del DIF Nuevo León; y Javier Flores Saldívar, Fiscal General del Estado.

