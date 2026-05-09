Morena denuncia agresión contra candidata en Coahuila; acusa intento de feminicidio

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena denunció una agresión contra la diputada local de Coahuila, Delia Aurora Hernández Alvarado, durante un evento proselitista en el municipio de San Pedro.

El partido calificó los hechos como una "tentativa de feminicidio“ y señaló que el ataque ocurrió durante ”actividades políticas en territorio", cuando un grupo de personas, armadas con bates y otros objetos, amedrentaron tanto a la candidata a diputada local como a integrantes de su equipo.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios hombres con el rostro cubierto mientras intimidan al equipo de Hernández Alvarado, quien los encara y reta: “¡péguenme a mi!“.

En un momento, un hombre con camisa negra se lanza contra un integrante del equipo, a quien posteriormente amenaza: “te voy a encontrar”. Después, los agresores se suben a la batea de una camioneta y abandonan el lugar , mientras la diputada local les reclama a la distancia, pese a que una colaboradora intenta retirarla en repetidas ocasiones.

Agresión a candidata de Morena en San Pedro, Coahuila. ı Foto: Captura de Pantalla

Morena culpa a simpatizante del UDC por agresión

Posteriormente, Morena condenó “de manera enérgica” la agresión, que también consideró “un acto de violencia política” presuntamente organizado por Edgar Sánchez Garza, identificado como militante del partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Por lo anterior, el partido exigió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila no minimizar la agresión e investigarla como tentativa de feminicidio, al señalar que existieron amenazas directas contra la legisladora y “ actos claramente orientados a generar miedo e intimidación política ”.

Asimismo, solicitó al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) garantizar medidas de protección para Delia Hernández Alvarado, candidata de Morena y el Partido del Trabajo (PT) por el distrito 4 de San Pedro.

“Es gravísimo que en pleno proceso electoral existan actores políticos dispuestos a utilizar grupos de choque para intentar imponer terror donde no pueden ganar con respaldo popular. Es inaceptable que en Coahuila continúen las peores prácticas de la violencia política, donde las amenazas y las agresiones buscaban silenciar a quienes piensan distinto y frenar la participación democrática de la ciudadanía” Comité Ejecutivo Nacional de Morena



“En Morena no nos van a intimidar“, afirmó el partido. ”Vamos a seguir organizándonos y recorriendo el territorio con más firmeza que nunca”, agregó, al exigir un castigo inmediato para los presuntos responsables, así como garantías de seguridad y libertad del voto de cara a los comicios del próximo 7 de junio durante los que se renovarán 25 diputaciones locales.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



Denuncia Morena agresión física en tentativa de feminicidio contra nuestra candidata Delia Hernández, en Coahuila



•⁠ ⁠La diputada Hernández Alvarado, candidata por el Distrito 4, sufrió agresión física junto a integrantes… pic.twitter.com/fDaIcK5iHN — Morena (@PartidoMorenaMx) May 9, 2026

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cehr