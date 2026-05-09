PAN muestra músculo en Guanajuato con más de 20 mil asistentes rumbo a 2027

Más de 20 mil militantes y simpatizantes del PAN refrendaron su apoyo en la Reunión Estatal de Estructuras en el estado de Guanajuato, rumbo a las elecciones de 2027.

Al marcar el arranque del trabajo político y territorial por Guanajuato y en el país, el dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez Becerra, señaló que éste es un momento histórico para la familia blanquiazul.

Destacó que Guanajuato es ejemplo nacional de desarrollo humanista, al poner a las personas al centro de las decisiones, por lo que llamó a defender lo que los gobiernos de Acción Nacional han construido durante décadas.

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“Somos más los buenos y somos quienes estamos en el PAN quienes vamos a defender nuestro estado. No vamos a permitir que llegue a Guanajuato el narcogobierno de Morena” Aldo Márquez, dirigente del PAN en Guanajuato



Reunión Estatal de Estructuras del PAN, en Guanajuato. ı Foto: Cortesía

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; el senador Ricardo Anaya Cortés, y el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, destacaron el orgullo blanquiazul, la unidad y la fortaleza territorial del partido, al priorizar a la gente y mantener cercanía con las familias guanajuatenses.

Ante miles de panistas que abarrotaron la explanada de la Feria de León, Jorge Romero enfatizó que la finalidad del Partido Acción Nacional es trabajar para que las personas vivan con dignidad.

“Guanajuato tiene un gran partido: el PAN. Y hoy quiero reconocer todo el trabajo que se ha hecho en Guanajuato. Hoy tenemos una gran líder, que escucha todas las voces y que gobierna bien: Libia Dennise” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN



Ricardo Anaya afirmó que lo mejor está por venir y reconoció los resultados alcanzados en Guanajuato.

“Aquí en Guanajuato Morena se topó con pared. Ustedes son el único estado con 35 años de gobiernos humanistas”, señaló.

El senador Ricardo Anaya junto a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. ı Foto: Cortesía

Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo calificó a Guanajuato como el corazón azul de México y aseguró que aquí existe la convicción de trabajar por lo más valioso: las familias guanajuatenses.

“Estamos listos para seguir dando esperanza a la patria, para seguir bombeando esa sangre azul y trabajar por nuestras niñas y niños. Hoy, con la valentía de los panistas, desde Guanajuato le decimos a México que sí hay de otra, que sí hay gobiernos que dan resultados” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato



“Vamos a demostrar de qué está hecho Guanajuato, porque yo en unos años d ejaré de ser gobernadora, pero a mí lo panista no me lo quita nadie . Vamos juntas y juntos. ¡Que viva Acción Nacional, que viva Guanajuato y que viva México!”, concluyó la gobernadora.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo. ı Foto: Cortesía

Al evento asistieron militantes y simpatizantes de los 46 municipios del estado. Esta reunión de estructuras mostró la fortaleza organizativa y territorial del Partido Acción Nacional en un momento clave y decisivo rumbo al proceso electoral de 2027.

¡La fuerza de Guanajuato es su gente! 💙 Recibimos a @JorgeRoHe y a todas y todos los panistas de Guanajuato porque aquí está el corazón que impulsa a México. pic.twitter.com/7qBSKztxjq — Libia Dennise (@LibiaDennise) May 9, 2026

cehr