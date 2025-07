Reviven funa a Maau por presuntamente salir con una menor de edad | VIDEO

El YouTube y streamer conocido como Maau está en medio de la polémica porque lo están acusando de haber cometido grooming en años anteriores, tras presuntamente haber tenido una relación sentimental con una menor de edad.

Todo sucedió porque en las redes sociales están volviendo hablar de Maau y una novia que tuvo hace varios años.

¿Por qué están funando a Maau?

Están criticando a Maau porque revivieron un hilo de X (Twitter) en el que se expone que el YouTube habría tenido una relación sentimental con una joven de 15 años, cuando él tenía 21 años.

“Antes que nada, aclaro que esta información es completamente pública, viene de directos de él, por lo tanto el acceso así que calificar la funa de “falsa” es absurdo”, inicia diciendo uno de los tuits del hilo que actualmente sigue activo y está fijado en el perfil de la cuenta.

Hilo sobre la funa a Maau ı Foto: Especial

Posteriormente, en otro mensaje hay un link a un video de YouTube que se titula “Funa de MAAU explicada en 30 segundos”.

En el video se escucha que dicen: “Ellos mismos admitieron en directo que llevaron a cabo actos íntimos cuando ella era menor de edad”.

Al parecer, el hilo de Twitter tenía un fragmento de un video de la transmisión que Maau hizo hace años, en el pasado, con esta joven y ellos ahí cuentan que la abuelita de la chica los cachó.

El hilo borró los videos, pero el canal de YouTube El Tartaja hizo una captura de estos tuits antes de que fueran borrados y captó el momento en que el la pareja contaba esa anécdota.

Asimismo, El Tartaja leyó los otros tuits del hilos, los cuales actualmente ya están borrados, y en una de las publicaciones se compartió el link de un video que se titula “MAAU URIEL Y PUVLO ADMITEN GR00MING EN VIVO”.

En el clip aparece dos de los jóvenes jugando “Yo nunca nunca” y una de las oraciones que salió fue: “Yo nunca nunca he ligado con una menor de edad”, Maau se queda dudoso, pero su amigo le intenta recordar y tiene que beber para admitir como indica el juego.

El hilo retomado por El Tartaja recopila más videos y publicaciones que sería pruebas en contra de Maau por haber salido con una menor.

Asimismo, se está diciendo en redes sociales que Maau y su equipo está bajando los videos y publicaciones en las que lo señalan de haber caído en algún tipo de delito.

Usuarios reacciones a polémica de Maau

En redes sociales los usuarios reaccionan la polémica y hay opiniones encontradas, ya que algunos usuarios lo defienden diciendo que por qué vuelven a sacar la cancelación de este joven hasta ahora, pues el live con la chica sucedió en 2021. Otros más aseguran que no hay manera de defender a Maau.

“Se me cayó un ídolo”, “bueno, ahí va otro”, “Chale, por qué licenciado? En fin, no hay ni uno bueno en este mundo”, “A mí me vale yo quiero mucho al maw”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Por el momento Maau no se ha pronunciado aunque en su último video de YouTube ha recibido comentarios de sus fans respecto al tema