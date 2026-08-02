Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México, llegará a la pantalla con una producción de HBO protagonizada por la actriz y cantante Belinda.

Esta serie promete explorar la vida de la famosa mujer desde su llegada al país hasta los años más complejos de su reinado, que estuvieron enmarcados en la intervención francesa y el imperio de su esposo Maximiliano.

Carlota, La Serie de HBO: ¿Dónde ver y cuándo sale?

Carlota, La serie estará disponible en la plataforma HBO Max, con un formato de aproximadamente 10 episodios. Aunque la producción aún no ha revelado una fecha de estreno oficial, se especula que podría lanzarse en 2027.

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Recuerda que para ver esta serie debes contar con una cuenta activa en la plataforma de streaming.

Belinda, quien ya ha compartido imágenes caracterizada como la emperatriz, se convierte en el rostro central de esta ambiciosa producción que pretende rescatar un capítulo poco explorado de la historia.

Carlota, La Serie: Además de Belinda y Bárbara de Regil, este es el reparto ı Foto: Especial

La serie busca retratar a Carlota como una mujer compleja, atrapada entre el poder político y sus decisiones personales, más allá de ser sólo la esposa de Maximiliano de Habsburgo.

El que Carlota, La serie fuera una realidad requirió un arduo trabajo de 17 semanas de filmación en más de 40 locaciones distribuidas entre América Latina y Europa.

¿Quién es quién en Carlota, La Serie?

Belinda interpreta a Carlota.

Jaime Lorente encarna a Maximiliano.

Miguel Ángel Silvestre participa como Alfred van der Smissen.

Mabel Cadena interpreta a Josefa.

Bárbara de Regil como Enriqueta Villalpando.

Sebastián Zurita como Leonardo Márquez.

Irena Azuela como La Viuda Fernández.

Álvaro Rico como Leopoldo Kolonitz.

Clara Alvarado como Paula Kolonitz.

Además de estos artistas, alrededor de 40 actores, cerca de mil 370 extras, además de 80 músicos y más de un centenar de bailarines y dobles forman parte de la producción de Carlota, La Serie.

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