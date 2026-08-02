Ariana Grande anunció que “dará un paso atrás” en su carrera tras concluir su gira Eternal Sunshine, en septiembre.

La cantante y actriz decidió retirarse temporalmente de los escenarios, además de cancelar su participación en el musical Sunday in the Park with George, donde compartiría créditos con Jonathan Bailey. La noticia llega luego del estreno del videoclip “Petal”, por el que los fans expresaron preocupación debido a la extrema delgadez de la artista.

Ariana Grande se tomará un descanso y abandona musical por este motivo

El comunicado oficial que un representante Ariana Grande envió a People señaló: “Ariana dará un paso atrás en la presencia pública después de completar la Eternal Sunshine Tour. Espera terminar la gira con una nota alta, de forma sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, lo que ha llevado a un escrutinio interminable y constante”.

Además, se mencionó que la intérprete estadounidense disfruta del tour, que termina el 1 de septiembre, y de convivir con sus fanáticos. “Esta gira ha sido una experiencia preciosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado cada minuto de esta gira”, terminó el texto.

La artista, que cautivó al público desde sus apariciones en Nickelodeon y en los últimos años con su papel de Glinda en la película Wicked (2024), ha sido constantemente objeto de críticas por su apariencia física y su vida personal.

Tras el estreno del “Petal” estos comentarios resurgieron con más fuerza, en especial por su drástica pérdida de peso, lo que preocupa profundamente a sus fans.

Ariana Grande vuelve a preocupar por su extrema delgadez en el video de ‘Petal’ ı Foto: Especial

Aunque Ariana Grande se alejará de los escenarios, la actriz estrena en noviembre Focker-in-Law junto a Robert De Niro y Ben Stiller. Sin embargo, Universal no ha confirmado si la artista será parte de la promoción de la película o no.

En el comunicado enviado por el representante de la intérprete también se informó que Grande no será parte del musical Sunday in the Park With George, que protagonizaría con Jonathan Bailey.

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