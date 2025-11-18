Las perturbadoras actitudes de Cynthia Erivo con Ariana Grande | VIDEO

La actriz Cynthia Erivo está en medio de la polémica porque los fans señalan que las recientes interacciones que ha tenido con Ariana Grande durante la promoción de la película Wicked For Good, se ve muy perturbadora, a tal grado que han acusado a la actriz de estar obsesionada con la exestrella de Nickelodeon.

En redes sociales se han difundido imágenes en las que la actriz que da vida a Elfaba en Wicked ha interactuado de manera extraña con Ariana Grande en la gira de la promoción de la cinta, lo que ha desatado las teorías sobre la relación poco usual que tienen las dos famosas.

Las pruebas de que Cynthia Erivo estaría obsesionada con Ariana Grande

Según los usuarios los videos dejan en evidencia que la extrema sobreproducción que tiene Cynthia Erivo con Ariana Grande no es normal y es que señalan que está obsesionada con ella y que su relación es muy turbia.

Entre algunos de los videos que se han viralizado están uno en el que las dos protagonistas de la cinta están en una entrevista y el conductor empieza a agarrarle el brazo a Ariana de forma brusca para sacudírselo. Cynthia inmediatamente interviene y le quita la mano al conductor para que deje de zarandear a Ariana Grande.

En otra entrevista, la cantante de “Side to side” está hablando con la reportera, cuando de repente Cynthia Erivo le empieza a acomodar el collar, pero éste no estaba colocado de forma incorrecta, ella solo le dio vueltas para terminar en el mismo lugar.

Otro reciente episodio fue cuando un fan saltó el cerdo de seguridad para estar cerca de Ariana Grande en la premiere de la película, el joven solo corrió hacia la cantante para tomarse una foto con ella. Este momento asustó al elenco y al equipo de seguridad, pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Cynthia Erivo de ir a proteger a su compañera de película.

Usuarios hacen memes de Cynthia Erivo sobreprotegiendo a Ariana Grande ı Foto: Redes sociales

En otra ocasión un fan se acercó a Ariana para tomarse una foto y los usuarios destacaron que Cynthia tenía cara de enojada porque se le estaban acercando a su amiga.

Los fans señalan que esta actitud de Erivo es muy extraña, además de que todo el tiempo está tomando de la mano a Ariana Grande.

¿Realmente es una actitud tóxica contra Ariana Grande?

Aunque los comentarios de los usuarios señalan que consideran que si hay algo extraño en la actitud de la actriz que interpreta a Elfaba, sin embargo, otros más afirman que la relación entre ellas es normal.

Pues afirman que Ariana no parece estar incómoda, por el contrario, resaltan que la cantante le besa la mano a Cynthia Erivo cada que puede. Ariana apoyó a su compañera cuando en una entrevista apareció un helicóptero y la trató de tranquilizar.

Al parecer, se trata de una relación en la que ambas se contienen mutuamente, pero Ariana es quien más necesitaría apoyo, ya que recientemente la actriz y cantante pidió apoyo a su staff porque sentía que estaba agobiada con los fotógrafos que le gritaban que volteara a sus cámaras.