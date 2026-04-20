Luis Miguel cumplió 56 años este 19 de abril y la fecha no pasó desapercibida en redes sociales ni por los seres queridos del icónico cantante, pues su hija Michelle Salas le envió unas emotivas felicitaciones a través de su cuenta de Instagram.

Si bien son pocas las veces que Michelle Salas menciona directamente a su papá en redes sociales, no cabe duda que entre ella y Luis Miguel existe un vínculo de amor que los une sin importar cualquier adversidad y eso lo demuestran en sus contadas apariciones juntos.

Michelle Salas felicita a Luis Miguel con foto inédita

A través de su cuenta de Instagram, la modelo mexicana publicó una foto en sus historias donde la podemos ver en el día de su boda, la cual ocurrió en el año 2023 y donde su papá estuvo presente.

En la publicación, la famosa aparece abrazando con mucho cariño a su papá, a quien no se le ve la cara. Él la sostiene de la cintura mientras que ella lo abraza por la nuca y la espalda.

Podemos notar la expresión de alegría de Michelle, quien mantiene los ojos cerrados y una sonrisa amplia mientras luce un peinado pulcro y su vestido de novia. El cantante por otro lado, lleva un traje negro.

“Te amo papá. Happiest Birthday (el más feliz de los cumpleaños). Que sean muchos años más celebrando tu vida”, escribió ella como una dedicatoria para su padre. La imagen venía acompañada por la canción de Frank Sinatra, ‘Davs of wine and roses’.

Michelle Salas felicita a Luis Miguel con FOTO inédita de su boda ı Foto: IG: @michellesalasb

Ya se sabía que Luis Miguel había asistido a la boda de su hija, pues ambos mantienen una buena relación entre sí, aunque las imágenes de El Sol en la ceremonia habían sido limitadas.

En general, Michelle trató de no sobreexponer el contenido de su boda, al limitarse a realizar algunas publicaciones y eso sí, aparecer en la revista Vogue donde dio todos los detalles sobre su boda de ensueño y sus tres vestidos.

Fue a mediados del mes de octubre del 2023 que Michelle Salas se casó con Danilo Díaz en La Toscana italiana. Su madre, Stephanie Salas, la entregó en el altar, mientras que Luis Miguel fue uno de los invitados de lujo en el evento.