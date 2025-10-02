Luis Miguel sorprende con cambio de look; luce rejuvenecido | FOTO

Luis Miguel fue visto recientemente junto a su pareja, la empresaria española Paloma Cuevas, en una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Además, alaban la apariencia “moderna” y rejuvenecida de El Sol.

Luis Miguel sorprende con cambio de look; luce rejuvenecido

La fotografía de Luis Miguel generó una oleada de reacciones positivas en redes sociales, principalmente por la renovada apariencia del cantante de “La Incondicional”, quien, a sus 54 años, luce un estilo más moderno, con un corte de cabello voluminoso, piel bronceada y un rostro visiblemente rejuvenecido.

Detrás de este sorprendente cambio de look está el reconocido estilista Moncho Moreno, quien compartió detalles de la nueva imagen del artista en una entrevista con De primera mano.

Explicó: “Le encanta ese volumen en el cabello, la sensación de control. Mantener ese cabello frondoso y bonito es muy importante, hay que hacerlo muy bien para que en sus conciertos aguante bien”.

Además, comentó que Luis Miguel cuida con esmero su cuero cabelludo y utiliza vitaminas especiales: “Le gusta cuidarse también su cuero cabelludo, se pone sus vitaminas, se cuida a profundidad, le gusta tener el cabello perfecto”.

En la imagen difundida en X, antes Twitter, se aprecia al estilista Moncho Moreno, Luis Miguel y Paloma Cuevas, los tres posan sonrientes para la cámara.

Luis Miguel sorprende al aparecer con un nuevo look ı Foto: X @lordsolecito_

Los fans no tardaron en llenar la publicación de elogios, resaltando lo bien que se ve y celebrando lo que muchos perciben como una etapa plena en su vida al tener una relación con la empresaria.

La constante presencia de Paloma Cuevas a su lado ha sido interpretada por los seguidores de El Sol como símbolo de madurez y discreción. Esto contrasta con los años previos del cantante que estuvieron marcados por la exposición mediática, varias relaciones fallidas y especulaciones sobre su estado de salud y económico.

Aunque no se ha confirmado, Luis Miguel y Paloma Cuevas tienen una relación romántica desde hace. al menos, tres años. La pareja se ha vuelto en una de las favoritas del público y los medios, pese a mantenerse lejos de los reflectores.

Esta nueva imagen de Luis Miguel deja un gran sabor de boca a sus seguidoras, quienes aplaudieron que el cantante de “Culpable o No” cuide tanto tu físico, incluida su cabellera. Además, se comentó en redes sociales que el artista luce rejuvenecido, e incluso más delgado.