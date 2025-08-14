La verdad tras el VIDEO viral de los ‘hijos’ de Luis Miguel y Aracely Arámbula cantando

En los últimos días, ha comenzado a circular un video donde vemos a dos jóvenes risueños que cantan juntos ‘Tengo todo excepto a ti’ que muchos aseguran, son los hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula.

Por su parte, Aracely Arámbula ha mantenido discreción en torno al tema de sus hijos con Luis Miguel, por lo que es muy poco lo que se sabe sobre ellos. Esto hace que cada pista o aparición sobre los adolescentes, los fans de ambos artistas se emocionen.

Aracely Arámbula habla del reencuentro de Luis Miguel con sus hijos ı Foto: larazondemexico

La verdad del video de los ‘hijos’ de Luis Miguel

En el video viral, vemos a dos chicos vestidos de negro y rubios que se encuentran en un evento privado, sobre un escenario con banda en vivo. Lo que más llama la atención es el enorme parecido en las voces de los chicos con la de ‘El Sol de México’.

Las especulaciones habían tomado fuerza por comentarios de terceros en el pasado como una vez que Antonio Pérez Garibay contó que los hijos de la antigua pareja tenían grandes habilidades para el canto.

Incluso, quien graba comenta que “cantan igual” que el famoso, lo que desató sorpresa e hizo que algunos celebraran el parecido con su ‘papá’. Sin embargo, los chicos no son hijos de Luis Miguel ni de Aracely Arámbula.

Escucha como cantan los hijos de Luis Miguel 😜👇😁👊 pic.twitter.com/GOBoIEeoLQ — 💙💜Berny🐶🐱🇨🇱 (@bernygodoy) August 12, 2025

Los protagonistas del video en realidad son los hermanos chiles, Brahiron Chávez y Bastián. El primero comenzó su carrera con 16 años de edad y en 2021 ganó reconocimiento por haber formado parte del programa Got Talent Chile.

Por otro lado, los hijos de Luis Miguel se llaman Migue y Daniel; nacieron en enero de 2007 y diciembre de 2008, respectivamente. Ellos han estado bien cuidados por su mamá, Aracely Arámbula, que ha procurado mantener su vida en privacidad.

El último comentario de la actriz sobre sus hijos con el cantante ocurrió en 2024, cuando reveló que uno de sus hijos está felizmente enamorado de una “niña hermosísima”.