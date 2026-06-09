¿Quién es Henar Álvarez, la polémica actriz y presentadora española?

En las últimas semanas, la conductora Henar Álvarez se ha convertido en una personalidad polémica y que da de qué hablar, desde que se viralizaron varios monólogos en un reciente programa.

¿Quién es Henar Álvarez?

Henar Álvarez Díaz nació el 15 de septiembre de 1984 en Madrid. Es una guionista, cómica, actriz, presentadora de televisión y directora española, quien ha dejado huella en los medios.

Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde se licenció en 2007. Realizó un máster en Comunicación Integral en la Universidad de Alcalá, que finalizó en 2009.

Actualmente, trabaja en la cadena de televisión RTVE, donde recientemente ha dado de qué hablar con polémicos monólogos y acciones como desnudarse en medio programa.

Fue hace una semana que la presentadora de Al Cielo con ella, se desvistió en el programa después de denunciar como muchas mujeres siguen soportante críticas por sus vestimentas, cómo hablan y se comportan.

“No ha habido ni una sola semana en la que no me haya escrito alguien para decirme que por qué para presentar voy vestida de hombre”, comenzó a explicar. “Yo creía que lo de la ropa no tenía género, que era una cosa superada. Aparte de que yo lo único que quiero es venir cómoda”, afirmó.

Días después, la comunicadora realizó otro monólogo para visibilizar el sesgo de género en la investigación científica. “Nuestra salud no importa nada”, sentenció la humorista al hablar del descubrimiento de metales pesados en productos de higiene íntima.

“Resulta que se ha descubierto que los tampones llevan hasta 16 metales tóxicos [...] Ahora tengo miedo de tirarme un pedo vaginal y ponerle brackets al ginecólogo. Estoy preocupada con esto”, opinó entre bromas.

“Es que no se estudia nuestro cuerpo. Sería impensable que esto sucediera, por ejemplo, con supositorios y que descubrieran que tienen el culo lleno de plomo. Fíjate cómo se ponen por un dedo, imagínate por la tabla periódica de los elementos”, señaló.

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