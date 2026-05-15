Desmienten hospitalización de Luis Miguel en Nueva York

Este viernes 15 de mayo comenzó a circular la información del supuesto internamiento hospitalario de Luis Miguel, una noticia que desató preocupación entre los fanáticos del ídolo.

Fue a través de redes sociales como la cuenta de Chamonic y medios internacionales como El gordo y la Flaca qué se dijo que Luis Miguel se encontraba internado en un hospital de Nueva York después de una revisión de rutina en la que encontraron un problema en el corazón el pasado lunes.

Se decía que El Sol de México había acudido a la cita en el nosocomio acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, quién permanecía junto al artista en medio de la presunta crisis de salud.

“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York", detallaba Chamonic.

Niegan hospitalización de Luis Miguel

Ahora, fuentes cercanas al famoso han revelado que Luis Miguel se encuentra en un estado de salud óptimo, negando así de manera rotunda las versiones de la hospitalización del artista.

Es poco lo que hemos sabido sobre el artista desde que terminó su última gira musical en 2024; en ese entonces, causó furor su cierre en el Estadio GNP Seguros frente a miles de fanáticos.

El intérprete de ‘Cuando calienta el sol’ ha preferido mantener un perfil bajo en redes sociales, detalles de su vida o qué lugares visita. A pesar de ello, los fans y medios de comunicación, se mantienen atentas a los pormenores que llegan a conocerse respecto a él.

Su última aparición pública fue registrada hace aproximadamente un mes en un restaurante de Salamanca junto a su novia, pero ya en otras ocasiones ha sido captado en situaciones similares, .

Cabe mencionar que el músico sí ha enfrentado complicaciones médicas en el pasado. Uno de los más graves fue cuando desarrolló tinnitus, conocido también como acúfenos, condición auditiva caracterizada por zumbidos persistentes sin que haya una fuente externa identificable.

Fue en un concierto en Lima, Perú, en 2005, cuando un fallo en el sistema de audio produjo un fuerte impacto acústico en uno de sus oídos, lo que le provocó daños auditivos permanentes.

Años después, en 2015, tras una serie de conciertos cancelados, su médico confirmó entonces que el artista sufría rinofaringitis aguda, una inflamación intensa de las vías respiratorias superiores que impedía plenamente el uso profesional de su voz.

A pesar de sus problemas de salud del pasado, parece ser que Luis Miguel se encuentra hoy en día en una condición óptima, aunque se desconoce cuándo volverá a los escenarios.