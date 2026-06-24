Desde hace varios días el cantante Luis Miguel ha acaparado titulares pues se reportó que habría sido hospitalizado en Nueva York, Estados Unidos. La noticia causó preocupación entre los seguidores de El Sol de México, quienes se mantienen al pendiente de cualquier comunicado del equipo del intérprete.

Sin embargo, fiel a su estilo discreto, LuisMi no ha salido a aclarar si es real o no que fue sometido a una cirugía. No obstante, Michelle Salas, su hija, rompió el silencio en redes sociales.

Reportan que Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York

La semana pasada te compartimos en La Razón que el cantante Luis Miguel, de 56 años, habría sido ingresado al Mount Sinai Hospital en Nueva York, Estados Unidos, tras presentar complicaciones cardiacas.

Según el medio español Semana, El Sol de México fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece bajo un estricto protocolo de cuidados. Para mantener discreción, habría ingresado usando el apellido de su madre, Marcela Basteri.

Aunque se reportó que su estado era delicado, fuentes señalan que la evolución es plenamente favorable. Sin embargo, ni el equipo de Luis Miguel ni su pareja, Paloma Cuevas, han emitido declaraciones oficiales sobre el estado de salud del cantante de “Ahora Te Puedes Marchar” y “La Incondicional”, lo que causa preocupación entre sus fans.

Esto reveló Michelle Salas de la salud de Luis Miguel

La influencer Michelle Salas, hija mayor de Luis Miguel, fue cuestionada en Instagram sobre el estado de salud de su padre a través de comentarios en sus publicaciones. Incluso fue criticada por “hacer como si nada” y compartir contenido, mientras su papá “está en el hospital”.

Aunque no dio una respuesta verbal, sí reaccionó a un comentario que decía: “Creo que Michelle Salas está dando una respuesta inteligente de que su papá está bien sin decir ni una palabra”.

Además, Michelle Salas respondió con tres emojis: una estrella, un corazón rosa y unas manos en forma de corazón. Su gesto, aunque simple, fue interpretado por los fans del cantante como una manera de confirmar que Luis Miguel se encuentra estable, sin romper la discreción que caracteriza a la familia.

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