¿Quiénes son todos los hijos de Luis Miguel?

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel y quienes son? En redes sociales, millones de personas ya han visto cómo luce uno del hijo mayor de ‘El Sol’ con Aracely Arámbula, un joven de 19 años de edad que sorprendió al público tras revelarse su rostro.

Ante la aparición de Miguel, uno de los hijos de Luis Miguel (sobre el cual varias personas discuten si se parece más a su padre o a su madre), muchos han querido saber cuántos y quiénes son la decendencia del intérprete de ‘Tengo todo excepto a ti’.

Luis Miguel ı Foto: IG @luismiguel

¿Quiénes son los hijos de Luis Miguel?

Hasta donde se sabe, son solo tres los hijos del cantante mexicano, quien recibió a su primogénita en 1989 cuando fue pareja de Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel. Después, durante su relación con Aracely Arámbula, el famoso tuvo dos hijos más.

Aunque el perfil de los niños es más reservado, recientemente Ventaneando descubrió al hijo de en medio, Miguel, lo que rápidamente encendió las redes sociales. Ahora, te contamos más de los tres hijos del famoso.

Michelle Salas

Michelle Salas es una modelo de 36 años de edad, nacida el 13 de junio de 1989. La joven no tuvo el apellido de su padre ya que al inicio, no fue reconocida formalmente como su hija, por lo que en documentos oficiales y también en su vida pública, ha mantenido el apellido de su madre.

Salas estudió diseño de moda en Parsons School of Design en Nueva York. Trabajo con firmas como Michael Kors, Carolina Herrera y Tommy Hilfiger. En 2019 anunció el lanzamiento de su firma de ropa, Milea.

En octubre de 2023, se casó con el empresario venezolano, Danilo Díaz. La lujosa ceremonia se llevó a cabo en una finca en la Toscana, Italia, y las celebraciones duraron tres días, del 13 al 15 de octubre de 2023.

Miguel Gallego Arámbula

El hijo mayor de la relación de Aracely Arámbula y Luis Miguel nació el 1 de enero de 2007. Tiene 19 años de edad y ha mantenido un perfil bajo durante años, donde su mamá se preocupó por proteger su privacidad.

Se desconoce qué nivel de estudios tiene el joven, si está en la universidad o si tiene pareja, ya que no tiene un perfil de redes sociales público. Por este motivo, lo que se sabe de él es muy poco.

Así se ve Miguel, el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula ı Foto: Ventaneando

Daniel Gallego Arámbula

Daniel es el hijo menor de Luis Miguel y se trataría también del último que tuvo. Nació el 18 de diciembre de 2008, por lo que tiene 17 años de edad. Por este motivo, estaría terminando la preparatoria o al inicio de su carrera.

“Ya en el segundo (parto) yo llegué (al hospital) pidiéndola (la inyección), pero ya yo tenía ocho de dilatación, o sea, ya estaba naciendo (el bebé)”, recordó en el pasado Aracely Arámbula sobre su hijo menor.

“Claro que los quiero mostrar al mundo, pero son personas muy privadas, que yo quiero respetar su intimidad porque ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir”, declaró a Ventaneando en otro momento.